S-OIL, 해경영웅지킴이에 3억2700만원 후원

AI 핵심 요약beta
- S-OIL이 13일 해경영웅지킴이 후원금 3억2700만원을 전달했다.
- 후원금은 해경 치료비와 유자녀 학자금 등에 쓰인다.
- S-OIL은 14년간 해양경찰에 총 28억원을 후원했다.
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[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = S-OIL은 한국사회복지협의회와 함께 13일 인천 송도 해양경찰청에서 해경영웅지킴이 후원금 3억2700만원을 전달했다. 후원금은 공상 해양경찰 치료비, 순직 해양경찰 유자녀 학자금 지원, 해경영웅 시상 등에 사용될 예정이다.
S-OIL은 조난 선박 구조, 해양오염 방지, 불법조업 어선 단속 등 최일선 현장에서 대한민국 해양영토를 수호하고 국민의 생명과 재산을 보호하기 위해 헌신하는 해양경찰을 지원하기 위해 2013년 해양경찰청, 한국사회복지협의회와 함께 '해경영웅지킴이' 협약을 체결했다. 이후 해양경찰 관련 프로그램별 후원금 전달과 해경영웅 시상식을 지속적으로 개최하며 해양경찰에 대한 지원을 이어오고 있으며, 올해까지 14년간 총 28억원을 후원했다.
flurry327@newspim.com