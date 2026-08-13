NHN클라우드, 티베로 TAC 대구 공공클라우드에 적용

AI 핵심 요약beta
- NHN클라우드가 13일 대구 민관협력형 클라우드에 TAC를 적용했다.
- 티맥스티베로와 가상머신 분산 배치·SR-IOV로 고가용성을 검증했다.
- 공공기관은 물리 인프라 부담을 줄이고 클라우드 운영이 가능해졌다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= NHN클라우드가 국산 데이터베이스 티베로의 고가용성 솔루션 TAC(Tibero Active Cluster)를 대구 민관협력형 클라우드에 적용 완료했다.
TAC는 여러 데이터베이스 서버를 동시에 운영하는 액티브-액티브 클러스터링 기술 기반의 솔루션이다. 한 서버에 장애가 발생해도 다른 서버가 서비스를 이어가 중단을 최소화할 수 있다.
NHN클라우드와 티베로 제조사 티맥스티베로는 클라우드 환경에서 TAC의 고가용성을 구현하기 위해 공동으로 검증했다.
핵심은 가상머신을 서로 다른 하이퍼바이저 노드에 분산 배치해 이중화 환경을 구현하는 것이다. 한쪽 하이퍼바이저에 장애가 발생해도 다른 하이퍼바이저의 가상머신이 중단 없이 구동된다.
양사는 가용성, 네트워크, 스토리지 성능 등을 종합적으로 검증했다. 특히 데이터베이스 서버 간 통신 성능을 확보하기 위해 SR-IOV(Single Root I/O Virtualization) 기술을 적용했다.
대구 민관협력형 클라우드는 정부가 공공 분야의 민간 클라우드 도입을 촉진하기 위해 국가정보자원관리원 대구센터 내 마련한 공간이다.
NHN클라우드 인프라에는 범정부서비스 통합창구, 국토지리정보원, 중앙보훈병원, 경기도교육청 등의 주요 서비스가 입주해 운영 중이다.
그동안 높은 가용성이 요구되는 중요 정보시스템은 온프레미스 환경에서만 고가용성 데이터베이스 구성을 활용해 왔다.
이번 기술 적용으로 공공기관은 별도의 물리적 인프라 구축 부담을 줄이면서도 클라우드의 자원 확장성과 TAC의 고가용성을 결합한 데이터베이스 운영 환경을 활용할 수 있게 됐다.
NHN클라우드 관계자는 "클라우드 환경이 확대되면서 기존에 높은 안정성이 요구됐던 시스템도 클라우드의 유연성을 활용할 수 있는 환경이 필요해지고 있다"며 "이번 TAC 적용을 시작으로 고가용성이 필요한 공공 시스템에서도 클라우드의 장점을 충분히 활용할 수 있도록 기술과 서비스를 계속 발전시켜 나가겠다"고 말했다.
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