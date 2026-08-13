㈜LG, 2분기 영업익 5330억…전년比 92.5% 증가

AI 핵심 요약beta
- ㈜LG가 13일 2분기 매출 2조1396억원, 영업이익 5330억원을 기록했다.
- 매출은 전년 동기 대비 19.0%, 영업이익은 92.5% 늘었다.
- 상반기 누적 매출 3조9402억원, 영업이익 9468억원을 냈다.
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영업이익률 24.9%…상반기 누적 영업익 9468억원
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = ㈜LG가 올해 2분기 매출과 영업이익 모두 두 자릿수 성장세를 기록했다. 특히 영업이익은 전년 동기 대비 90% 넘게 늘며 수익성이 크게 개선됐다.
㈜LG는 연결 기준 올해 2분기 매출 2조1396억원, 영업이익 5330억원의 잠정 실적을 기록했다고 13일 공시했다. 매출은 지난해 같은 기간보다 19.0%, 영업이익은 92.5% 증가했다. 직전 분기와 비교하면 매출은 18.8%, 영업이익은 28.8% 늘었다.
영업이익률은 약 24.9%를 기록했다. 지난해 2분기 영업이익 2769억원에서 올해 5330억원으로 두 배 가까이 늘었다. 법인세비용차감전계속사업이익은 5687억원으로 전년 동기 대비 110.5% 증가했다.
당기순이익은 5338억원으로 지난해 같은 기간보다 118.6% 늘었고, 지배기업 소유주지분 순이익은 4657억원으로 127.6% 증가했다. 직전 분기와 비교해서도 당기순이익은 40.9%, 지배기업 소유주지분 순이익은 37.0% 늘었다.
상반기 누적 매출은 3조9402억원, 영업이익은 9468억원으로 집계됐다. 전년 동기 대비 각각 5.5%, 3.5% 증가했다. 누적 당기순이익은 9128억원으로 7.1%, 지배기업 소유주지분 순이익은 8055억원으로 2.6% 늘었다.
mkyo@newspim.com