KT, 2027 충청 유니버시아드대회 공식 파트너로 참여

AI 핵심 요약beta
- KT가 13일 충청유니버시아드 정보통신 후원 협약을 체결했다.
- KT는 대회통합관리시스템과 통신·클라우드 지원을 맡았다.
- KT는 50여개 거점 인프라 구축으로 안정 운영을 돕는다.
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[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = KT가 2027 충청 유니버시아드대회의 정보통신부문 공식 후원사로 참여한다.
KT는 13일 KT 광화문빌딩 West에서 2027 충청 유니버시아드대회 조직위원회와 정보통신부문 공식 후원 협약을 체결했다고 밝혔다.
협약식에는 김봉균 KT 엔터프라이즈부문장 부사장과 이정우 2027 충청 유니버시아드대회 조직위원회 사무총장, 김우성 아이티센클로잇 대표 등이 참석했다.
2027 충청 유니버시아드대회는 대전·세종·충북·충남 등 충청권 4개 시·도가 공동 개최하는 국제 종합 스포츠대회다.
내년 8월 1일부터 12일까지 열리며 전 세계 150여개국에서 1만5000여명의 선수단과 관계자가 참가할 예정이다.
KT는 지난해 아이티센클로잇과 컨소시엄을 구성해 대회 정보통신 인프라 및 대회통합관리시스템 구축 사업자로 선정됐다.
이번 협약에 따라 대회통합관리시스템 구축·운영을 비롯해 유·무선 통신 및 클라우드 서비스, 통합관제센터 운영, 경기장 기술지원 등 정보통신 서비스를 지원한다.
KT는 경기장과 훈련장, 개·폐회식장 및 주요 운영시설 등 50여개 거점에 통신 인프라를 구축한다.
대회망과 업무망, 인터넷망, 방송중계망을 용도에 따라 분리하고 전송망을 이중화해 대회 기간 안정적인 네트워크 환경을 제공할 계획이다.
통합관제센터를 구축해 경기 운영과 정보통신 서비스 현황을 실시간으로 모니터링하고 장애 및 비상상황에 대응한다.
AI 기반 콜센터와 다국어 상담 서비스도 제공해 참가자와 방문객에게 대회 정보와 교통·관광 정보를 안내할 예정이다.
KT는 1997 무주·전주 유니버시아드대회를 시작으로 2003 대구 하계유니버시아드대회, 2015 광주 하계유니버시아드대회 등 다수의 유니버시아드대회에서 주관 통신사 역할을 수행했다.
2002 월드컵과 2002 부산아시안게임, 2011 대구세계육상선수권대회, 2018 평창 동계올림픽 등 국내 주요 국제 스포츠대회에서도 정보통신 서비스를 제공했다.
김봉균 KT 엔터프라이즈부문장 부사장은 "KT는 대한민국 대표 통신기업으로서 축적해 온 네트워크, AI, 클라우드 역량을 바탕으로 선수와 관람객 모두가 신뢰할 수 있는 대회 환경을 제공하고 성공적인 개최를 위해 끝까지 책임을 다하겠다"고 말했다.
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