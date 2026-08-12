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[거인의어깨 입시컨설팅] 2027학년도 한양대 수시등급 및 지원전략

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AI 핵심 요약

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  • 한양대가 2027학년도 수시 3020명을 선발했다.
  • 학생부종합 면접형은 120명으로 늘고 면접 30%로 강화했다.
  • 서류형은 수능최저 없고, 교과·추천형은 최저 충족이 핵심이다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

김형일 거인의어깨 대표

복잡한 대입 흐름을 꿰뚫는 단 하나의 시선, '거인의어깨 입시컨설팅' 본 칼럼은 대치동 입시 현장에서 26년간 합격의 길을 열어온 거인의어깨 김형일 대표의 전문 식견을 담고 있습니다. 변화하는 2027학년도 입시 환경 속에서 수험생과 학부모님이 최선의 선택을 할 수 있도록 검증된 데이터 기반의 실전 전략을 전달합니다.

올해 한양대는 총 3,020명을 선발하는데, 정원 내로 2,750명, 정원 외 270명을 선발한다.

한양대는 올해 수시에서 학생부교과전형 '추천형' 333명, 학생부종합전형 '추천형' 197명, '서류형' 562명, '면접형' 120명, '고른기회' 118명, 논술전형 '논술' 228명, 실기/실적전형 108명을 선발한다.

주의할 점은 올해 변화가 있는 것은 학생부종합전형 '면접형'은 '120명으로 증원, 1단계 7배수로 확대, 2단계 면접 30%로 반영비율 증대', 학생부종합전형 '추천형'의 '의예과'는 '국어, 수학, 영어, 탐구(2) 중 3개 영역 등급 합 4 이내', 논술전형 '논술'의 수능 최저학력기준이 '전 모집단위(의예과 제외)'는 '국어, 수학, 영어, 탐구(1) 중 3개 영역 등급 합 7 이내', '의예과'는 '국어, 수학, 영어, 탐구(2) 중 3개 영역 등급 합 4 이내'로 변화가 있다.

한양대는 학생부종합전형 중 '서류형'과 '면접형'은 수능 최저학력기준이 없으니 평소 수능성적은 잘 안 나오지만 학생부 관리를 잘한 수험생은 적극 공략해야 할 대학으로 특히, 한양대는 학생부상의 내용 중 내신보다도 비교과 기록을 중점적으로 보는 대학으로 유명하다.

김형일 거인의어깨 대표.

◆ 한양대 수시등급 및 지원전략

1. 학생부교과전형 '추천형'

(1) 전형 개요 및 지원 자격

'추천형'은 총 333명을 선발합니다. 소속 고등학교장의 추천을 받은 2026년 2월 이후 국내 정규 고교 졸업(예정)자로서 통산 5개 학기 이상의 국내 고교성적을 취득한 학생이 지원 자격을 갖습니다. 고교별로 3학년 재적인원의 11%까지 추천이 가능하며, 선발 방식은 '학생부교과 90%+교과 정성평가 10%'입니다. 수능 최저학력기준은 '국어, 수학, 영어, 탐구(1과목) 중 3개 영역 등급 합 7 이내'로 설정되어 있어, 안정적인 기초 학력 확보가 합격의 필수 전제 조건입니다.

(2) 전형의 핵심 전략

여기서 10%를 차지하는 교과 정성평가는 단순히 교과 등급만을 보는 것이 아니라, 고교 교육과정 내에서 어떤 과목을 선택하고 이수했는지, 그 과정에서의 성취도는 어떠한지를 입학사정관이 종합적으로 판단합니다.

(3) 2026학년도 합격자 70% 컷 분석

'인문계열'은 1.45~2.12등급, '자연계열'은 1.25~1.77등급대에서 주로 형성되었습니다. 이를 통해 볼 때 상위권 학과일수록 1등급 초중반의 높은 내신 성적과 탄탄한 수능 최저 충족 능력이 합격의 당락을 결정짓는 핵심 요소임을 알 수 있습니다.

① 인문계열 주요 학과 (70% Cut)

'인문계' '2026학년도 합격자 70% Cut 내신성적'은 '(영어교육과) 1.45~(사학과) 2.12등급'이었고, '국어국문학과 1.50등급, 경영학부 1.55등급, 미디어커뮤니케이션학과 1.56등급, 파이낸스경영학과 1.60등급, 정책학과/사회학과 1.62등급, 정치외교학과 1.63등급, 경제금융학부 1.65등급, 행정학과 1.70등급, 영어영문학과 1.71등급, 교육학과 1.77등급, 관광학부/교육공학과 1.78등급, 국어교육과 1.81등급, 실내건축디자인학과 1.94등급, 중어중문학과/의류학과 1.96등급, 독어독문학과 1.98등급, 철학과 2.01등급'이었다.

② 자연계열 주요 학과 (70% Cut)

'자연계' '2026학년도 합격자 70% Cut 내신성적'은 '(반도체공학과) 1.25~(건축공학부) 1.77등급'이었고, '생명공학과 1.28등급, 컴퓨터소프트웨어학부/화학공학과 1.32등급, 유기나노공학과 1.41등급, 자원환경공학과 1.43등급, 데이터사이언스학부 1.44등급, 산업공학과 1.45등급, 미래자동차공학과 1.46등급, 융합전자공학부 1.47등급, 건축학부 1.48등급, 생명과학과/간호학과 1.49등급, 신소재공학부 1.51등급, 기계공학부 1.52등급, 화학과 1.53등급, 전기공학전공 1.55등급, 도시공학과/수학과 1.56등급, 수학교육과 1.60등급, 물리학과 1.63등급, 식품영양학과/건설환경공학과 1.64등급, 원자력공학과 1.65등급, 에너지공학과 1.70등급, 정보시스템학과(상경) 1.73등급'이었다.

② 통합 주요 학과 (70% Cut)

'2026학년도 합격자 70% Cut 내신성적'은 '한양인터칼리지학부 1.51등급'이었다.

6일 오후 서울 강남구 역삼동 강남하이퍼학원 본원에서 열린 이투스에듀의 2027학년도 대학수학능력시험 6월 모의평가 분석 설명회'에서 참석자들이 입시 전략과 시험 분석 내용을 청취하고 있다. 이번 설명회는 지난 4일 실시된 2027학년도 수능 6월 모의평가 결과를 분석하고 향후 학습 및 입시 전략을 제시하기 위해 마련됐다. [사진 = 뉴스핌DB]

2. 학생부종합전형 '추천형'

(1) 전형 개요 및 지원 자격

학생부종합(추천형)은 197명을 선발하며, 서류 100%인 '학생부종합평가 100%'로 선발하는 전형입니다. 수능 최저학력기준은 일반 모집단위의 경우 '국어, 수학, 영어, 탐구(1과목) 중 3개 영역 등급 합 7 이내'를 적용하지만, 의예과는 '국어, 수학, 영어, 탐구(2과목) 중 3개 영역 등급 합 4 이내'로 훨씬 엄격한 기준을 요구하므로 주의가 필요합니다.

(2) 전형의 핵심 전략

인문계열의 경우 합격자 70% 컷은 1.92~3.75등급 수준이며, 자연계열은 의예과 1.48등급부터 한양인터칼리지학부 2.94등급까지 광범위하게 분포합니다. 이 전형은 교과 성적뿐만 아니라 학생부의 전반적인 우수성을 증명해야 하므로, 본인의 생활기록부가 대학이 추구하는 학업 역량과 얼마나 일치하는지 정밀하게 분석하는 과정이 선행되어야 합니다.

(3) 2026학년도 합격자 70% 컷 분석

① 인문계열 주요 학과 (70% Cut)

'인문계' '2026학년도 합격자 70% Cut 내신성적'은 '(미디어커뮤니케이션학과) 1.92~(한양인터칼리지학부-인문) 3.75등급'이었고, '관광학부 2.05등급, 영어영문학과 2.12등급, 파이낸스경영학과 2.85등급, 경제금융학부 3.42등급, 경영학부 3.42등급, 정책학과 3.58등급, 국제학부 3.72등급'이었다.

② 자연계열 주요 학과 (70% Cut)

'자연계' '2026학년도 합격자 70% Cut 내신성적'은 '(의예과) 1.48~(한양인터칼리지학부-자연) 2.94등급'이었고, '화학공학과 2.00등급, 컴퓨터소프트웨어학부 2.38등급, 바이오메디컬공학전공 2.45등급, 전기공학전공 2.46등급, 데이터사이언스학부 2.52등급, 기계공학과 2.56등급, 융합전자공학부 2.75등급, 신소재공학부 2.92등급'이었다.

3. 학생부종합전형 '서류형'

(1) 전형 개요 및 지원 자격

서류형은 584명을 선발하며, 면접 절차 없이 '학생부종합평가 100%'로만 최종 합격자를 가립니다. 수능 최저학력기준이 없다는 점이 가장 큰 장점이며, 내신 등급의 불리함을 비교과의 탁월함으로 극복하려는 수험생들에게 전략적 요충지 역할을 합니다.

(2) 전형의 핵심 전략

합격자 성적 분포를 살펴보면, 인문계열은 1.90~4.10등급, 자연계열은 1.30~3.95등급으로 나타납니다. 이러한 폭넓은 합격선은 한양대가 내신 등급의 절대치보다는 학생부 내의 구체적인 탐구 활동, 융합적 사고력, 진로에 대한 진정성을 높게 평가한다는 사실을 입증합니다. 서류형을 공략하는 수험생은 자신의 학생부가 특정 학과와 관련하여 얼마나 깊이 있는 경험을 담고 있는지 재검토하고 자신의 강점을 극대화해야 합니다.

(3) 2026학년도 합격자 70% 컷 분석

① 인문계열 주요 학과 (70% Cut)

'인문계' '2026학년도 합격자 70% Cut 내신성적'은 '(스포츠매니지먼트전공) 1.90~(의류학과) 4.10등급'이었고, '스포츠사이언스전공 1.95등급, 연극영화학과(영화전공) 2.02등급, 파이낸스경영학과 3.18등급, 한양인터칼리지학부(인문) 3.30등급, 행정학과 3.32등급, 실내건축디자인학과 3.42등급, 경영학부 3.48등급, 경제금융학부 3.55등급, 정책학과 3.60등급, 국제학부 3.82등급'이었다.

② 자연계열 주요 학과 (70% Cut)

'자연계' '2026학년도 합격자 70% Cut 내신성적'은 '(생명공학과) 1.30~(기계공학부) 3.95등급'이었고, '생명과학과 1.40등급, 의예과 1.48등급, 산업공학과 1.70등급, 간호학과/화학공학과 1.82등급, 건축공학부 1.88등급, 도시공학과 2.10등급, 바이오메디컬공학전공 2.22등급, 정보시스템학과(상경) 2.60등급, 식품영양학과 2.65등급, 화학과/신소재공학부 2.75등급, 한양인터칼리지학부(자연) 2.80등급, 미래자동차공학과/데이터사이언스학부 2.84등급, 원자력공학과 2.85등급, 수학과/융합전자공학과 2.86등급, 에너지공학과/건설환경공학과 2.91등급, 반도체공학과 2.98등급, 물리학과 3.12등급, 컴퓨터소프트웨어학부 3.13등급, 자원환경공학과 3.25등급, 유기나노공학과 3.32등급, 건축학부 3.50등급, 전기공학전공 3.62등급'이었다.

[서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 2027학년도 대학수학능력시험 6월 모의평가 시행일인 4일 오전 송파구 잠신고등학교에서 학생들이 시험 준비를 하고 있다. 2026.06.04 photo@newspim.com

4. 학생부종합전형 '면접형'

(1) 전형 개요 및 지원 자격

면접형은 120명을 선발하며, '1단계(7배수): 학생부종합평가 100%, 2단계: 1단계 성적 70%+면접 30%' 구조로 운영됩니다. 올해 모집인원 증원과 함께 면접 반영 비율이 30%로 강화되었으며, 제시문 기반 면접이 합격의 핵심 변수로 작용합니다.

(2) 전형의 핵심 전략

2026학년도 합격자 70% 컷을 보면 교육 계열 학과들이 1.65~3.55등급 사이에 분포합니다. 면접형은 지식의 암기 여부를 묻기보다는 논리적 추론 과정과 사고의 깊이를 평가하므로, 기출문제를 반복적으로 분석하며 자신의 논리를 정교화하는 훈련이 필수적입니다. 면접관 앞에서의 논리적 대응력이 합격을 좌우합니다.

(3) 2026학년도 합격자 70% 컷 분석

'2026학년도 합격자 70% Cut 내신성적'은 '국어교육과 1.65등급, 영어교육과 1.66등급, 수학교육과 1.71등급, 교육공학과 3.50등급, 교육학과 3.55등급'이었다. 

5. 논술전형 '논술'

(1) 전형 개요 및 지원 자격

논술전형은 232명을 선발하며, '논술 90%+학생부종합평가 10%'의 일관된 평가 방식을 유지합니다. 수능 최저학력기준은 '일반'은 '3개 영역 등급 합 7 이내'를 적용하고, '의예과'는 '3개 영역 등급 합 4 이내'로 설정되어 있어 논술 실력만큼이나 수능 최저 충족이 중요합니다.

(2) 전형의 핵심 전략

논술고사는 '자연계열'의 수리논술과 '인문계열'의 통합교과형 논술로 나뉩니다. 특히 상경계열은 수리논술이 포함되어 복합적인 역량을 요구합니다. 수험생들은 한양대 논술만의 출제 기조를 파악하기 위해 최소 3개년 기출문제를 분석하고, 실전과 같은 90분 시간 배분 훈련을 통해 답안 작성의 완성도를 높여야 합니다. 반복적인 쓰기 훈련이 합격의 비결입니다.

[서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 2026학년도 대학수학능력시험 6월 모의고사가 열린 4일 오전 서울 광진구 광남고등학교에서 3학년 학생들이 시험 준비를 하고 있다. 2025.06.04 photo@newspim.com

6. 올해 한양대 지원전략

한양대 수시 지원의 핵심은 '자신에게 가장 유리한 전형 선택'에 있습니다. 자신의 내신 성적이 학과 평균을 상회한다면 '교과전형'을 1순위로 고려하고, 수능 최저 충족이 가능하면서 비교과 활동이 뛰어나다면 '추천형'을 고려하십시오. 반면, 수능 성적이 기대에 미치지 못하거나 내신 성적에 아쉬움이 있다면 수능 최저가 없는 '서류형'을 전략적으로 활용하는 것이 좋습니다.

한양대는 각 전형 간 복수지원이 가능하도록 설계되어 있습니다. 따라서 본인의 학생부 경쟁력을 다각도로 분석하여 입학처의 입시 결과 데이터를 기반으로 한 전략적 배치가 필요합니다. 모든 전형을 무분별하게 지원하기보다는 자신의 강점과 전형의 평가 방식이 일치하는 곳에 집중해야 합격 확률을 높일 수 있습니다.

입시 결과 데이터의 올바른 해석데이터는 결코 거짓말을 하지 않으나, 그 데이터를 어떻게 해석하고 활용하느냐에 따라 합격의 영광은 달라질 것입니다. 매년 달라지는 모집 인원과 수험생 수준을 고려하여 과거의 입결을 절대적인 기준이 아닌 '참고치'로 활용해야 합니다.

수시모집은 단순한 데이터의 조합이 아니라, 자신의 진로에 대한 명확한 의지와 고등학교 3년간의 성실한 노력이 응축된 결과입니다. '면접형'을 준비하는 학생은 논리적 사고력을, '논술형'을 준비하는 학생은 기출 문제 풀이의 정교함을, '종합전형'을 준비하는 학생은 생활기록부의 진정성을 확보하는 데 전력을 다해야 합니다.

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극심한 가뭄 경남 '국가소방동원령' [서울=뉴스핌] 오상용 기자 = 가뭄과 폭염으로 심각한 물 부족을 겪고있는 경남 지역을 위해 국가소방동원령이 내려졌다. 소방청은 11일 오후 8시를 기해 국가소방동원령을 발령하고 전국 소방본부 소속 물탱크차 200대와 소방대원 400명을 경남에 긴급 투입, 농업용수와 생활용수를 공급하기로 했다. 이번 조치는 폭염과 가뭄으로 인한 국민 피해를 최소화하기 위해 행정력을 총동원하라는 이재명 대통령의 지시에 따른 것이다. 국가소방동원령은 재난 발생 우려가 크거나 재난이 발생해 해당 지역 소방력만으로 대응이 어려울 때 전국의 소방력을 동원하는 조치다. 최용철 소방청장 직무대행은 "폭염과 가뭄이 장기화하면서 국민의 일상과 생업에 직접적인 피해가 발생하고 있는 만큼 지역 차원의 대응을 넘어 국가적 지원이 필요한 상황"이라고 밝혔다. 그는 "전국의 가용 소방력을 신속하게 투입해 급수가 필요한 지역에 적기에 용수가 공급될 수 있도록 해 국민 불편과 피해를 최소화할 것"이라고 말했다. 농업가뭄관리시스템(ADMS)에 따르면 경남의 평균 저수율은 33.5%로 전국에서 가장 낮은 것은 물론, 평년 저수율 72%에 크게 못미치고 있다. 현재 경남 18개 시·군 가운데 함양군을 제외한 17개 지역에 농업용수 가뭄 단계가 내려졌다. 특히 밀양과 거제, 함안 3개 지역은 심각 단계다. 소방청은 이번 동원령에 따라 서울과 부산 대구 인천 광주 대전 울산 세종 경기 등 16개 시·도 소방본부에서 물탱크차 200대와 소방인력 400명이 경남으로 이동한다고 설명했다. 동원된 소방력은 12일 오전 9시까지 집결지에 모여 13일까지 이틀간 급수 지원 활동을 벌인다. 한편 경남소방본부는 자체 소방력만으로 원활한 급수 지원에 한계가 있다고 판단해 국가소방동원령을 요청했고, 소방청도 전국 단위 지원이 필요하다고 판단해 동원령을 내렸다. 경남 창원시가 지난 1일 의창국 북면의 한 농경지에 의창소방서의 소방 차량을 활용해 소방 용수를 공급하고 있다.[사진=창원시] 2026.08.02 osy75@newspim.com 2026-08-11 23:03
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[단독] KF-21 보라매, 공군에 9월 인도 [서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 한국항공우주산업(KAI)이 국산 초음속 전투기 KF-21 '보라매' 양산 1호기를 9월 17일 공군에 처음 인도한다. KAI는 이날 복좌형 한 대를 시작으로 연말까지 모두 8대를 인도할 계획인 것으로 10일 확인됐다. 공군 창설 77주년(10월 1일)을 앞두고 국산 전투기를 처음 인수한다는 점에서 상징성이 크다. 지난 5월 13일 경남 사천시 공군3훈련비행단에서 국산 초음속 전투기 KF-21 시제기가 힘차게 이륙하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB] 방산업계 한 관계자는 "9월 17일 인도는 계약상 반드시 지켜야 하는 일정"이라며 "10월로 넘기면 지체상금 문제가 발생할 수 있어 변경이 어려울 것"이라고 말했다. 방위사업청도 KF-21 양산 1호기를 9월 공군에 인도하고, 2028년까지 공대공 임무 중심의 블록Ⅰ 40대를 전력화하는 계획을 수립한 것으로 알려졌다. KF-21 체계개발은 2015년 12월 시작해 지난달 29일 경남 사천 KAI 본사에서 열린 종결 기념식으로 공식 마무리됐다. 착수 10년 7개월 만이다. 시제기 6대로 약 1600회 비행시험을 사고 없이 마쳤고, 지난 3월 양산 1호기가 출고된 데 이어 5월 '전투용 적합' 판정을 받았다. 방사청은 이를 통해 설계·제작·비행제어·체계통합·시험평가 등 핵심 역량을 국내에 축적했다고 평가했다. 한국은 이번 개발로 4.5세대급 초음속 전투기를 독자 개발·양산한 8번째 국가가 됐다. 다만, 엔진 등 일부 구성품에는 해외 기술이 포함돼 있어 '완전 국산화'를 의미하지는 않는다. 기체 설계와 체계통합, 비행제어 소프트웨어, 에이사(AESA) 레이더, 생산·정비 기반을 자체 확보한 점이 핵심 성과로 꼽힌다. 첫 전력화 기지는 경북 예천의 공군 제16전투비행단이 유력하다. 156전투비행대대를 중심으로 복좌형을 우선 배치해 '조종사 전환훈련'과 '운용성능 확인'에 활용할 방침이다. 이후 단좌형이 추가되면, 예천에 블록Ⅰ 약 20대 안팎이 배치될 가능성이 높다. KF-21은 퇴역한 F-4E와 단계적 퇴역이 예정된 F-5E/F의 공백을 메운다. 정부 계획대로면, 2032년까지 총 120대가 배치된다. 지난 7월 29일 경남 사천 한국항공우주산업(KAI)에서 개최된 'KF-21/IF-X 체계개발 종결 기념식'에서 이용철 방위사업청장이 개회사를 하고 있다. [사진=방위사업청 제공] 2026.08.11 gomsi@newspim.com 공군의 KF-21 인수 사흘 전인 9월 14일, 주력 공대공 무장인 유럽산 '미티어(Meteor)' 미사일 14발이 국내에 도착하는 것으로 확인됐다. 방사청이 2024년 10월 유럽 방산업체 MBDA와 체결한 1차 도입계약 100발 가운데 일부물량으로, 기체만 먼저 인도되고 무장이 뒤따르는 상황을 피하기 위한 조치로 풀이된다. 올해 인도되는 KF-21은 '공중우세 임무' 중심의 블록Ⅰ이다. 주력 무장은 미티어 장거리 공대공 미사일과 독일 딜(Diehl)사의 IRIS-T 단거리 공대공 미사일이다. 동체 하부에 미티어 4발, 날개 장착대에 IRIS-T를 탑재해 원거리 교전과 근접 공중전을 함께 수행한다. 20㎜ M61A2 기관포도 장착된다. KF-21은 2024년 5월 두 미사일을 각각 처음 실사격해 표적을 명중시키며 데이터 연동·분리·유도·사격 능력을 검증했다. 미티어는 램제트 추진기관을 적용한 능동 레이더 유도 미사일로, 발사 후에도 추진력을 오래 유지해 회피기동하는 적기를 장거리에서 추격할 수 있다. 공군은 국산 장거리 공대공 유도탄이 2032년쯤 전력화될 때까지 미티어를 KF-21의 주력 중·장거리 무장으로 운용할 방침이다. KF-21 1대는 장·단거리 공대공 미사일을 합쳐 최대 6발을 탑재할 수 있다. 2023년 5월 9일 오후 경남 사천 한국항공우주산업(KAI) 본사 격납고에서 KAI 직원들이 한국형 전투기 KF-21 시제기에 미티어 중거리 공대공 미사일을 장착하고 있다. 2023.05.10 photo@newspim.com KF-21 블록Ⅱ 80대는 JDAM, KGGB, 천룡 장거리 공대지 미사일 등 10여 종의 무장을 순차 통합해 다목적 전투기로 전환하는 단계다. 블록Ⅲ는 내부무장창과 저피탐 성능, 전자전·센서 성능을 강화하는 중장기 개량 구상으로, 이번 첫 인도와는 직접 관련이 없다. 문제는 예산이다. 블록Ⅱ 80대 사업비는 당초 14조2440억원에서 18조4422억원으로 약 4조1982억원(29.5%) 늘어난 것으로 추산됐다. 환율과 공급망 불안, 무장 통합 비용이 복합적으로 반영된 결과다. 지난 5월 22일 방위사업추진위원회는 블록Ⅱ 양산 착수를 위한 첫 예산 625억원 편성을 의결했지만, 최종 사업비와 연차별 예산은 기획재정부 협의와 국회 심의를 거쳐야 할 것으로 보인다. 한편, 일본 군사전문지 '군사연구(軍事研究)'(2022년 10월호)는 'KF-21 전투기 보라매-블록Ⅲ에서 스텔스 전투기로 진화'란 기사에서 "한국의 KF-16 면허생산과 T-50 공동개발 경험이 이번 국산전투기 개발 성공으로 이어졌다"고 평가한 바 있다. 공군은 9월 첫 인도를 차질 없이 소화하고 2028년까지 블록Ⅰ 40대를 예정대로 받는 동시에, 블록Ⅱ 재원을 안정적으로 확보해야 하는 과제를 안게 됐다. gomsi@newspim.com 2026-08-11 17:42

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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