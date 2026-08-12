LGU+, AWS 클라우드 중개서비스 공공 플랫폼 등록

AI 핵심 요약beta
- LG유플러스가 12일 AWS 중개서비스를 등록했다.
- 공공기관은 디지털서비스 이용지원시스템서 AWS를 쉽게 도입한다.
- LG유플러스는 공공 클라우드 확대와 AI 활용을 지원한다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= LG유플러스가 아마존웹서비스(AWS) 기반 클라우드 중개서비스를 정부 공공 플랫폼에 등록했다.
LG유플러스는 'LG유플러스 중개서비스 for Amazon Web Services'를 디지털서비스 이용지원시스템에 등록했다고 12일 밝혔다.
디지털서비스 이용지원시스템은 정부와 지방자치단체, 공공기관이 클라우드 서비스형 인프라(IaaS), 서비스형 소프트웨어(SaaS) 등 디지털 서비스를 검색하고 계약할 수 있는 공공 부문 전용 플랫폼이다.
이번 등록으로 공공기관은 AWS 클라우드 인프라를 더 쉽게 도입할 수 있게 됐다. LG유플러스는 AWS의 글로벌 클라우드 인프라와 자사의 네트워크·보안 운영 역량을 결합해 공공 클라우드 사업을 확대할 방침이다.
LG유플러스는 클라우드 구축·운영 경험과 통신 인프라 운영 노하우를 바탕으로 각 기관의 업무 특성에 맞춘 AWS 서비스 도입을 지원한다. 생성형 AI를 활용한 민원 상담 챗봇, AI 기반 정보 검색 서비스, 데이터베이스 구축 등이 예상된다.
향후 자체 보유한 네트워크, 보안, 데이터, 인공지능 전환 역량을 활용해 공공 부문의 클라우드 도입 초기 최적의 인프라 구성을 제안하고 이후 안정적인 서비스 운영과 효율화를 지원할 계획이다.
정영훈 LG유플러스 기업AI사업담당(상무)은 "LG유플러스는 공공기관이 AWS 클라우드 인프라를 보다 신속하고 안정적으로 도입할 수 있도록 지원하며 기관별 업무 환경과 보안 요구사항에 최적화된 운영 체계를 제공할 것"이라며 "LG유플러스가 AX사업 역량과 AICC 등 AI 서비스 개발 및 운영 노하우를 결집해 공공기관의 클라우드 네이티브를 지원하는 핵심 AX파트너로 자리매김하겠다"고 말했다.
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