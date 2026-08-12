폴스타, 보증 최대 2년 연장…중고차 매각 시 잔여 보증 승계

AI 핵심 요약beta
- 폴스타코리아가 12일 보증 연장 프로그램을 출시했다.
- 기본 보증 후 플러스·퍼포먼스로 최대 2년 연장한다.
- 9월 11일까지 가입자에 사고 지원 등 혜택을 제공한다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 폴스타코리아가 신차 기본 보증 종료 이후에도 최대 2년까지 보증을 연장할 수 있는 '폴스타 보증 연장 프로그램'을 출시했다.
폴스타코리아는 12일 보증 연장 프로그램을 선보이고 오는 9월 11일까지 가입 고객을 대상으로 출시 기념 혜택을 제공한다고 밝혔다.
보증 범위는 신차 구매 시 제공되는 기본 보증과 동일하다. 차량을 매각할 경우에도 남은 보증 기간을 다음 소유자에게 그대로 승계할 수 있어 중고차 거래 시 차량 잔존가치 유지에도 도움이 될 수 있다.
상품은 '플러스'와 '퍼포먼스' 두 가지다. 플러스는 기본 보증 종료 후 1년 또는 2만km, 퍼포먼스는 2년 또는 4만km까지 보증을 연장한다. 기간과 주행거리 중 먼저 도래하는 시점을 기준으로 한다.
가입 고객은 전국 38개 폴스타 서비스 포인트에서 전담 전기차(EV) 테크니션의 점검 및 수리 서비스를 받을 수 있다. 보증 수리 시 픽업 앤 딜리버리 서비스도 제공한다.
출시 기념 프로모션도 진행한다. 9월 11일까지 가입한 고객에게는 자동차 사고 발생 시 실제 부담한 자기부담금을 사고 1건당 최대 50만원까지 지원한다.
플러스 가입 고객은 1년간 최대 3회, 퍼포먼스 가입 고객은 2년간 최대 6회까지 지원받을 수 있다.
추첨을 통해 스테이폴리오 여행상품권 200만원권 1명, 50만원권 2명, 전기차 충전권 10만원권 10명도 제공한다.
함종성 폴스타코리아 대표는 "고객이 차량을 보유하는 동안 더욱 안심하고 이용할 수 있도록 마련한 서비스"라며 "차량 구매 이후 전 과정에서 차별화된 오너십 경험을 제공할 수 있도록 고객 서비스를 확대하겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com