대신자산운용, 국내 대표기업·고배당주에 투자하는 목표전환형 펀드 출시

AI 핵심 요약beta
- 대신자산운용이 21일까지 고배당 목표전환형 펀드를 판매했다.
- 이 펀드는 대표기업·배당주에 투자하고 국고채로 안정성을 높였다.
- 목표기준가는 1060원이며 도달 시 채권·유동성 중심으로 전환했다.
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기준가 도달 시 단기채 전환으로 6% 수익률 확보
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 대신자산운용은 오는 21일까지 '대신 대표기업과 고배당 목표전환형 증권투자신탁 4호(채권혼합)'를 판매한다고 밝혔다.
12일 대신자산운용에 따르면 해당 펀드는 국내 증시 하반기 유망 테마와 배당·주주환원 확대 흐름에 투자하면서 국고채를 편입해 안정성을 높인 상품이다.
주식은 글로벌 메가트렌드와 국내 산업 환경을 고려한 업종 대표기업을 선별한다. 실적 개선 전망과 수익구조가 우량한 기업 중심으로 투자하고 높은 배당수익률과 주주환원 확대가 기대되는 기업을 함께 담는다.
주식 및 관련 자산의 편입 비중은 30% 이하로 제한한다. 나머지 자산은 국고채 3·5·10년물에 70% 내외로 투자한다. 장단기 국고채를 상황에 따라 유연하게 운용하고 분할 매매를 활용해 채권 가격 변동에 따른 위험을 관리한다는 설명이다.
목표기준가는 1060원(보수 차감 후·세전 6%)이다. 목표가에 도달하면 5영업일 후 국내 단기채권 및 유동성 자산 중심으로 운용 전략을 전환해 수익률을 확보한다.
이재우 대신자산운용 전무는 "그간 축적한 목표전환형 펀드 운용 경험을 바탕으로 시장 상황에 맞춘 포트폴리오를 구성했다"며 "최근 국내 증시 조정으로 주요 기업의 투자 매력도가 높아진 만큼 보다 양호한 성과를 기대한다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com