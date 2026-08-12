네오위즈, 2분기 영업이익 79억원...전년 대비 57% 감소

AI 핵심 요약beta
- 네오위즈가 12일 2분기 매출 1021억원, 영업이익 79억원을 냈다.
- 박성준 신작개발그룹장을 공동대표로 선임해 개발 역량을 강화했다.
- 자기주식 50억원 취득을 결의하고 신작 파이프라인을 확대했다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 네오위즈가 2분기 매출 1021억원, 영업이익 79억원을 기록했다고 12일 밝혔다. 전년 동기 대비 매출은 7% 감소, 영업이익은 57% 감소했다.
네오위즈는 이사회를 통해 박성준 신작개발그룹장을 공동대표로 선임했다. 'P의 거짓' 글로벌 흥행을 이끈 박성준 대표의 개발 리더십을 경영 전면에 배치해 신작 개발 역량을 결집하고 기술 기반 신규 사업, 인프라 운영을 중심으로 한 경영 관리 등은 배태근 대표가 맡는다.
모바일 게임 부문 매출은 532억원으로 전년 동기 대비 21%, 전 분기 대비 4% 증가했다. '브라운더스트2'의 3주년 캠페인과 콘텐츠 업데이트, '고양이와 스프'의 산리오 IP 콜라보레이션이 주효했다. 지난 4월 글로벌 출시한 '고양이와 스프: 마법의 레시피'의 초기 성과도 더해졌다.
PC·콘솔 게임 부문 매출은 373억 원으로 전년 동기 대비 35%, 전 분기 대비 6% 감소했다. 'P의 거짓', '셰이프 오브 드림즈' 등 주요 타이틀이 판매 안정화 구간에 진입했고 지난해 6월 DLC 출시에 따른 역기저효과가 발생했다. 기타 매출은 116억원으로 전년 동기 대비 37% 증가했다.
신작 파이프라인도 확대됐다. 'P의 거짓 차기작'과 '프로젝트 루비콘', '프로젝트 윈디', '프로젝트 CF' 등 자체 개발 타이틀이 진행 중이며 서브컬처 세계관 기반의 '프로젝트 FN'과 내러티브 CRPG '와인드 업 데드맨'이 신규 라인업에 추가됐다.
지난 6일 출시된 'P의 거짓: 컴플리트 에디션' 닌텐도 스위치 2 버전은 메타크리틱 86점을 기록했으며 10월 실물 패키지 버전 글로벌 출시가 예정돼 있다. MMORPG '킹덤2'의 중화권 진출과 퍼블리싱 타이틀 '안녕서울: 이태원편' 글로벌 출시도 이어질 예정이다.
박성준 공동대표는 "개발 현장에서 쌓아 온 경험을 경영 전반으로 확장하는 첫걸음을 내딛게 됐다"며 "신작 개발에 회사의 역량을 집중해 'P의 거짓'에 이어 글로벌 시장에서 통하는 새로운 흥행 IP를 만들어내겠다"고 말했다.
네오위즈는 지난 1월 공시한 3개년 주주환원 정책에 따라 2026 사업연도 최소 보장 소각분에 해당하는 자기주식 50억원 취득을 이날 이사회에서 결의했다.
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