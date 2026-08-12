정점식, 박상용 검사 추가 징계에 "저열한 정치보복…전시성 폭력"

AI 핵심 요약beta
- 정점식 국민의힘 원내대표가 12일 박상용 검사 추가 징계를 비판했다.
- 정 원내대표는 업무시간 SNS와 청문회 참석을 징계 사유로 들며 정치보복이라 했다.
- 그는 연어 술파티 의혹은 빠졌다며 징계의 정당성이 없다고 주장했다.
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[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 쌍방울 대북송금 의혹을 수사했던 박상용 인천지검 부부장검사의 추가 징계 사유에 업무시간 중 페이스북에 글을 올린 것과 국민의힘 청문회에 참석한 사실이 포함된 것을 두고 정점식 국민의힘 원내대표는 "참으로 저열한 정치보복"이라고 비판했다.
정 원내대표는 12일 페이스북을 통해 "내일(13일) 법무부가 쌍방울 대북송금 사건을 수사한 박상용 검사에 대한 추가 징계 절차에 들어간다"며 "징계 사유는 업무시간 중 페이스북에 글을 올린 것과 구두보고만 하고 국민의힘 청문회에 참석한 것이라고 한다"며 이같이 밝혔다.
정 원내대표는 "근무시간에 SNS를 한 것이 징계 사유라면 지자체장 시절부터 지금까지 허구한 날 SNS를 붙잡고 있는 이재명 대통령은 어떤 징계를 받아야 하느냐"며 "참으로 저열한 정치보복"이라고 지적했다.
그는 "지난해 임은정 서울동부지검장은 정치 편향적 메시지를 SNS에 올리다가 정성호 법무부장관으로부터 공개 경고까지 받았다"며 "그런데도 지속적으로 SNS를 남발했고, 정성호 장관의 문자메시지까지 SNS에 공개하는 기행을 저질렀다"고 주장했다.
이어 "임 지검장은 범여권과 시민단체가 주최한 검찰 개혁 공청회에 참석했는데 이에 대해서는 징계가 없었다"며 "유독 박상용 검사만 징계하겠다고 벼르고 있다"고 했다.
그러면서 "같은 사안인데도 누구는 넘어가고 누구는 징계하는 것 자체가 이미 징계의 정당성을 상실한 것"이라고 주장했다.
이른바 '연어 술 파티' 의혹이 징계 대상에서 제외된 것도 문제삼았다. 정 원내대표는 "민주당은 검찰이 대북송금 사건을 수사하면서 이화영 전 부지사에게 연어와 술을 사주며 이재명 대통령에게 불리한 진술을 하도록 회유했다는 그야말로 망상적 판타지를 살포했다"며 "그리고 이 망상에 기대어 '조작 기소'라는 선동을 해왔다"고 했다.
그러면서 "상황이 이렇기 때문에 연어 술파티로는 박상용 검사에 대한 징계를 시도조차 못 하는 것"이라며 "대신 이재명 대통령을 감히 수사하고 기소했다는 것만은 어떻게든 보복하고 싶어서 저런 알량한 징계안을 들이민 것"이라고 했다.
정 원내대표는 "권력의 눈 밖에 나면 반드시 보복하고 말겠다는 것을 과시하는 전시성 폭력"이라며 "대통령의 범죄는 사법체계를 와해시키면서까지 세탁해주고 권력 앞에 엎드리지 않으면 없는 죄도 만들어서 뒤집어씌우고 있는 것"이라고 비판했다.
jeongwon1026@newspim.com