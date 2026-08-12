한병도 "청년미래적금 9월 추가 모집…청년 목소리 정책 기준으로 삼겠다"

AI 핵심 요약beta
- 한병도 직무대행이 12일 청년미래적금 추가모집을 검토했다.
- 1차 모집서 138만5000명이 가입했고 40만9000명은 재신청 가능성이 있다.
- 국민참여성장펀드는 서민 우선배정 50%로 늘려 청년 참여를 넓히기로 했다.
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[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 한병도 더불어민주당 대표 직무대행 겸 원내대표는 12일 "청년미래적금 1차 모집에 소득 정보 확인 등 필수 서류를 제출하지 못해 심사를 마치지 못한 40만9000명이 다시 신청할 수 있도록 정부가 오는 9월 추가 모집을 검토하고 있다"고 말했다.
그러면서 "가입 기회를 놓치는 청년이 없도록 홍보와 안내를 강화하고 복잡한 신청 절차도 세심하게 보완해 주길 바란다"고 밝혔다.
한 직무대행은 이날 국회에서 열린 원내대책회의에서 "지난 6월부터 진행된 청년미래적금 1차 모집에 최종 138만5000명이 가입했다"며 "모집이 끝난 뒤에도 추가 가입 문의가 8000건 넘게 이어지며 청년층의 높은 자산 형성 수요를 확인할 수 있었다"고 말했다.
한 직무대행은 "국민참여성장펀드도 청년의 현실을 반영해 개선에 나선다"며 "1차 모집에서 20~30대 가입 비중이 13%에 그쳐 아쉬움이 남았다"고 했다.
그러면서 "투자 여력이 상대적으로 부족한 데다 5년 동안 중도 환매가 제한되는 구조도 가입의 문턱으로 작용했다"며 "이에 정부는 2차 모집에서 서민 우선 배정 비중을 기존 20%에서 50%로 대폭 늘려 청년의 가입 기회를 넓힐 계획"이라고 밝혔다.
한 직무대행은 "청년에게 필요한 것은 한 번으로 끝나는 지원도, 말뿐인 구호도 아니다"며 "일하고 저축하며 미래를 설계할 수 있다는 확신"이라고 강조했다.
이어 "민주당은 청년의 목소리를 정책의 기준으로 삼겠다"며 "안정적인 자산 형성부터 주거 불안 해소와 자립 지원, 일자리 창출까지 청년 맞춤형 지원 체계를 탄탄히 구축하겠다"고 말했다.
또 "대한민국 대도약과 모두의 성장에 청년이 당당한 주인공으로 자리매김할 수 있도록 필요한 입법과 예산 지원에 당정이 한마음으로 역량을 쏟겠다"고 밝혔다.
chogiza@newspim.com