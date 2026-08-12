안철수, '한동훈 복당 추진' 친한계 겨냥 "차기 총선 공천에서 배제해야"

AI 핵심 요약beta
- 안철수 의원은 12일 친한계의 한동훈 복당 추진을 비판했다
- 안 의원은 복당 운동권을 겨냥해 총선 지원 자격 배제를 주장했다
- 그는 수도권 중심 인재 영입으로 당 쇄신과 총선 준비를 촉구했다
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"수도권 중심 조직 재편…교체 지역에 인재 신속 영입"
[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 안철수 국민의힘 의원이 12일 한동훈 무소속 의원의 복당을 추진하는 친한(친한동훈)계 인사들을 겨냥해 "차기 총선의 지원 자격에서 배제해야 한다"고 주장했다.
안 의원은 이들을 이른바 '복당 운동권'으로 규정하며 "당 밖의 특정인에게 봉사하고, 이를 위해 '렉커' 질을 하며 당을 분열시키는 사람들은 국민의힘에서 없어져야 한다"고 직격했다.
안 의원은 이날 국회에서 당내 현안 기자회견을 열고 조직강화특별위원회를 통한 당 쇄신 방향을 제시하며 "민주당의 '86 운동권'에 버금가는 '복당 운동권'이 당을 쑥대밭으로 만들고 있다"고 말했다.
안 의원이 언급한 '당 밖의 특정인'은 한 의원을, '복당 운동권'은 한 의원의 복당을 주장하거나 지원하는 친한계 인사들을 겨냥한 것으로 풀이된다.
그는 "선거에 임한 우리 당 후보를 낙선시키기 위해 무리지어 총출동하며, 법정에서 사실을 증언한 사람에게 '선동한다, 왜곡한다'며 난타하고 있다"고 비판했다.
안 의원은 "지금 국민의힘은 이재명 정부, 그리고 복당 운동권이라는 두 개의 전선에서 전쟁을 치르고 있는 꼴"이라며 "'복당 운동권'을 근절해야 한다"고 강조했다.
이어 "당 밖의 특정인에게 봉사하고 이를 위해 '렉커' 질을 하며 당을 분열시키는 사람들은 국민의힘에서 없어져야 한다"며 "차기 총선의 지원 자격에서 배제해야 한다"고 주장했다.
안 의원은 "국민의힘에 윤리적 오점을 남긴 분들은 걸러내야 한다"며 "내부의 병증을 방치하면서 발암 정책을 양산하는 민주당을 어찌 비판하겠나"라고 말했다.
이어 "국민의 상식선에 어긋나면 과감히 도려내고 정리해야 한다"고 했다.
안 의원은 "차기 총선 최대 격전지인 수도권에 맞춘 행보로 조직력을 극대화해야 한다"며 "수도권 주민들과 맞는 사고방식을 가진 분들, 전략가 및 각 분야의 전문가들을 적극적으로 영입해야 한다"고 말했다.
그러면서 "2030 청년은 물론 당에 헌신했던 분들도 챙겨야 한다"며 "당협위원장을 교체한 자리에는 신속하게 그러한 분들을 기용하거나 영입해서 지금부터 다음 총선을 준비하도록 해야 한다"고 강조했다.
안 의원은 "썩은 상처는 도려내야 한다. 뼈를 깎는 마음으로 메스를 들어야 한다"며 "민주당과 복당 운동권, 양면의 전쟁에서 승리하기 위해서는 당원과 원내·원외 당협위원장들이 하나 돼 쇄신된 모습으로 국민께 다가가야 한다"고 말했다.
이어 "제가 드린 당을 위한 충언을 부디 당 지도부와 조직강화특위에서 쇄신안의 안건으로 논의해 주길 바란다"고 촉구했다.
oneway@newspim.com