한온시스템 'HICE 모듈', 2026 PACE 어워드 최종후보 선정

AI 핵심 요약beta
- 한온시스템은 12일 HICE 모듈이 PACE 어워드 최종후보에 올랐다.
- HICE 모듈은 냉매 부품을 통합해 조립과 패키징을 단순화했다.
- BMW iX3에 적용됐고 최종 수상작은 11월 발표된다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 한온시스템의 차세대 전기차 통합 열관리 기술이 글로벌 자동차 혁신기술 시상식인 PACE 어워드 최종후보에 올랐다.
한온시스템은 초소형 통합 냉매 모듈 'HICE 모듈'이 '2026 오토모티브 뉴스 PACE 어워드' 파이널리스트로 선정됐다고 12일 밝혔다.
HICE 모듈은 전동 컴프레서와 전자식 팽창밸브, 수냉식 응축기, 내부 열교환기, 칠러 등 주요 냉매 열관리 부품을 하나의 단일 유닛으로 통합한 솔루션이다.
기존 냉매 시스템의 복잡도를 낮춰 완성차 제조사의 조립 공정을 단순화하고 차량 내부 패키징 공간을 확보할 수 있도록 설계됐다. 재료비 절감 효과도 기대할 수 있다.
무게는 16kg으로 경량화하면서도 냉매 흐름과 온도를 빠르게 제어해 급속 충전과 고성능 주행 환경에서도 안정적인 열관리 성능을 제공한다. 전용 사운드 커버를 적용해 소음·진동(NVH) 성능도 강화했다.
해당 기술은 BMW iX3에 최초 적용돼 양산 차량에서 상용화됐다.
한온시스템은 앞서 2007년 차세대 냉각팬 모듈 기술로 PACE 어워드를 수상했으며, 2013년 '메탈 씰 피팅', 2025년 '가시광 LED 광촉매 반응을 이용한 HVAC 항균 탈취 기술' 등으로 본상을 받은 바 있다.
이수일 한온시스템 대표이사 부회장은 "HICE 모듈은 단순한 부품 최적화를 넘어 시스템 전체를 재설계한 열관리 기술"이라며 "시스템 통합 역량과 NVH 제어 기술을 바탕으로 차세대 전기차 열관리 시장을 선도하겠다"고 말했다.
PACE 어워드는 미국 자동차 전문매체 오토모티브 뉴스가 주관하는 자동차 기술 시상식이다. 올해는 HICE 모듈을 포함해 32개 기술이 최종후보에 선정됐으며 최종 수상작은 오는 11월 미국 디트로이트에서 발표된다.
chanw@newspim.com