"자영업 고민 함께 나눠요"...'배민프렌즈 12기' 발대

AI 핵심 요약beta
- 우아한형제들은 11일 배민프렌즈 12기 발대식을 열었다
- 20명 외식업주가 5.5대1 경쟁률을 뚫고 선발됐다
- 12기는 장사 스피치와 가게 탐방 등 활동을 한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 서로의 장사 노하우를 나누고, 함께 성장을 도모하는 배달의민족 입점 파트너 모임 '배민프렌즈'가 올 하반기 12기 활동을 시작한다.
㈜우아한형제들은 지난 11일 서울 송파구에 위치한 배민아카데미 서울센터에서 배민프렌즈 12기 발대식을 열었다고 밝혔다. 발대식에는 5.5 대 1의 경쟁률을 뚫고 선정된 20명의 외식업주와 권용규 우아한형제들 배민아카데미실장 등이 참석했다.
배민프렌즈는 배민아카데미에서 교육을 받은 배민 입점 파트너 커뮤니티다. 단순히 교육 수강에 그치지 않고 장사 노하우와 경험을 나누며 함께 성장하는 것을 목표로 기획됐다. 운영 주기는 매 기수별로 5~6개월씩으로, 이번 기수까지 총 185명의 외식업주가 배민프렌즈로 함께하게 됐다.
이날 발대식에는 직전 기수인 11기 파트너의 강연도 진행됐다. 충북 청주시에서 떡집을 운영하는 송승호 파트너는 "잘하고 있는 줄 알았지만 외로웠고, 홀로 고민하던 '골방 사장'의 한계를 넘어 밖으로 나가 만난 진짜 동료들이 행복과 성장으로 이끌어줬다"며 연대의 중요성을 강조했다.
이번 12기는 동료 사장님들에게 노하우를 강연해주는 '장사 스피치', 서로를 벤치마킹하기 위한 '가게 탐방'을 포함해 스터디 모임과 성과 발표회, 봉사활동 등을 이어갈 예정이다.
12기로 참여한 김창환 파트너는 "배민프렌즈를 통해 현장에서 겪은 고민과 개선 경험을 나누고, 다른 사장님들의 운영 방식을 배우며 더 성장하고 싶다"고 포부를 밝혔다. 유승균 파트너는 "배민프렌즈를 통해 가게를 더 단단한 브랜드로 만들고, 같은 고민을 하는 사장님들에게도 실질적인 도움이 되고 싶다"고 전했다.
flurry327@newspim.com