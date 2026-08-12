지아이에스, 구미 공장에 MLCC 장비 라인 추가

AI 핵심 요약beta
- 지아이에스는 12일 MLCC 장비 수요 증가에 맞춰 구미 공장 증설을 밝혔다.
- 안양 공장 포화에 대응해 기존 인프라를 활용, 투자 부담을 줄이겠다고 했다.
- AI용 수주 급증 속 필리핀 지사 설립도 함께 추진한다고 했다.
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필리핀 현지 지사 설립도 추진
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 지아이에스는 적층세라믹콘덴서(MLCC) 장비 수요 증가에 대응해 구미 공장의 생산능력을 확대한다고 12일 밝혔다.
MLCC는 전자회로에서 전류를 저장했다 필요한 만큼 내보내는 부품으로, 인공지능(AI) 서버와 전기차 등에 쓰인다.
기존 안양 공장 등 주력 생산 라인이 포화 상태에 이르면서, 구미 공장에 MLCC 장비 생산 라인을 추가 투입한다는 방침이다. 신규 공장 매입이나 부지 신축에 소요되는 기간을 줄이기 위해 기존 구미 공장의 생산 인프라를 활용하는 방식이다. 지아이에스는 이 방식으로 대규모 신규 시설투자 비용 부담을 줄이면서 생산능력을 늘릴 수 있을 것으로 보고 있다.
지아이에스는 지난 5월 기준 AI용 MLCC 핵심 장비 수주량이 전년 동기 대비 3배 이상 증가하고, 전사 누적 수주잔고가 180%가량 늘었다고 밝힌 바 있다.
구미 공장의 입지도 증설 배경으로 제시했다. 국내 MLCC 증설 투자가 부산 등 영남권을 중심으로 예고되고 있어, 구미 공장은 고객사 생산 거점과의 운송 거리가 짧다. 지아이에스는 이를 통해 물류 부담을 줄이고 납품과 설치, 유지보수 대응 속도를 높일 수 있을 것으로 기대하고 있다.
지아이에스는 해외 고객사 생산거점 대응을 위한 필리핀 현지 지사 설립도 병행 추진하고 있다.
앞서 지아이에스는 지난 5월 안양 공장의 전력 설비 용량을 4배로 늘리는 공사를 마쳤다.
지아이에스 관계자는 "글로벌 AI 시장의 성장으로 MLCC 장비 주문이 이어지면서 기존 안양 생산 인프라의 가동률이 수용 한계에 다다르고 있다"며 "안양·구미 두 거점을 중심으로 생산능력을 확대해 수주잔고의 매출 전환 속도를 높이겠다"고 전했다.
dconnect@newspim.com