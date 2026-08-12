HD건설기계, 폐기물 매립 제로 최고등급 2년 연속 획득

AI 핵심 요약beta
- HD건설기계 인천캠퍼스가 12일 폐기물 100% 재활용으로 플래티넘을 받았다.
- UL솔루션즈 ZWTL에서 2년 연속 최고등급을 획득했다.
- 모래·분진·폐합성수지 등을 재활용하며 순환체계를 넓혔다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = HD건설기계 인천캠퍼스가 사업장에서 발생하는 폐기물을 100% 재활용하며 글로벌 폐기물 매립 제로 인증 최고등급을 2년 연속 획득했다.
HD건설기계는 인천캠퍼스가 글로벌 안전환경 인증기관 UL솔루션즈로부터 'ZWTL(Zero Waste to Landfill)' 플래티넘 등급을 2년 연속 획득했다고 12일 밝혔다.
ZWTL은 사업장에서 발생한 폐기물의 재활용과 에너지 회수 등 처리 방식을 평가하는 국제 인증이다. 재활용률 100%는 플래티넘, 95~99%는 골드, 90~94%는 실버 등급을 부여한다.
HD건설기계 인천캠퍼스는 2021년부터 4년 연속 골드 등급을 받은 뒤 지난해 건설기계 업계 최초로 재활용률 99.54%를 기록하며 플래티넘을 획득했다. 올해도 최고등급을 유지했다.
HD건설기계는 주조용 모래와 공정 분진은 가공 후 원료로 재활용하고, 폐합성수지와 폐목재는 고형연료로 전환하고 있다. 금속 가공 과정에서 사용한 절삭유도 불순물을 제거한 뒤 재사용한다.
포장 폐기물 감축도 추진하고 있다. 기존 목재 팔레트와 종이상자를 철제 팔레트와 재사용 가능한 플라스틱 박스로 전환하고, 사용한 포장재를 회수해 다시 쓰는 순환 체계를 운영 중이다.
자원순환 범위는 제품 전 과정으로 확대하고 있다. 건설기계 유압장치와 엔진 등에 사용할 수 있는 생분해성 윤활유를 개발하고 있으며, 재활용 원료를 20~30% 함유한 재생 부품의 성능 검증도 진행하고 있다.
HD건설기계 관계자는 "사업장 운영부터 제품 사용과 폐기에 이르는 전 과정에서 자원순환 노력을 이어가겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com