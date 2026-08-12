신한은행, '신한SOL클러스터 부산' 개소…동남권 해양산업 금융 지원

AI 핵심 요약beta
- 신한은행이 11일 부산서면금융센터서 신한SOL클러스터 부산 개소식을 열었다.
- 클러스터는 조선·방산·항만·물류 기업의 금융 수요를 지원한다.
- 신한은행은 특화 인력을 배치해 복합금융 솔루션을 제공하겠다 했다.
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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 신한은행이 지난 11일 부산 부산진구 신한은행 부산서면금융센터에서 '신한SOL클러스터 부산' 개소식을 개최했다고 12일 밝혔다.
이날 행사에는 정상혁 신한은행장을 비롯해 전재수 부산광역시장, 안병길 한국해양진흥공사 사장 등 지역 행정·공공·산업·금융계 주요 관계자들이 대거 참석했다. 참석자들은 부산을 중심으로 동남권 해양산업과 중소·중견기업의 성장을 지원하기 위한 민관 협력체계를 한층 강화하기로 뜻을 모았다.
지난달 1일 이미 운영을 시작한 '신한SOL클러스터 부산'은 이번 개소식을 통해 클러스터의 설립 취지와 역할을 지역사회와 공유하고, 부산시의 산업정책과 기업 현장의 금융 수요를 실질적인 지원으로 연결하는 협력 기반을 다지게 됐다.
'신한SOL클러스터'는 지역 전략산업 중심의 기업 발굴부터 자금 수요 진단, 금융 지원, 정책금융 및 그룹사 연계까지 아우르는 지역 거점 금융플랫폼이다. 개별 기업에 대한 단순 여신 제공을 넘어 지역 산업의 변화 흐름과 투자계획을 점검하고, 성장 가능성이 높은 기업과 신규 프로젝트를 선제적으로 발굴하는 역할을 맡는다.
특히 '신한SOL클러스터 부산'은 조선·방산·함정 MRO를 중심으로 항만·물류 분야까지 중점 지원한다. 대형 조선사와 방산·해운기업 등 앵커기업뿐 아니라 기자재·부품·정비 분야의 중소·중견 협력기업까지 공급망 전반을 살피고, 북극항로 개척과 스마트항만 전환 과정에서 발생하는 해운·항만·물류 분야의 금융 수요에 대응할 계획이다.
산업 특성을 반영해 기업의 성장단계와 사업 특성에 따라 수주·납품 전 운전자금, 원재료 구매자금, 수출입금융, 설비투자금융 등을 지원한다. 아울러 투자금융, 자본시장 솔루션, 기업컨설팅 등 신한금융그룹의 금융서비스를 연계해 기업별 수요에 맞춘 복합금융 솔루션을 제공한다.
신한은행은 금융 지원의 실행력을 높이기 위해 산업 이해도와 기업금융 역량을 갖춘 특화 RM과 기업여신심사부 소속 전문 심사역을 현장에 배치했다. 이들은 지역본부·영업점과 함께 기업의 사업계획과 자금 구조, 실행 가능성을 초기 단계부터 검토하고 필요시 본점 IB부서와 그룹사, 정책·유관기관의 전문 역량을 연계한다.
정상혁 신한은행장은 "부산은 항만과 물류산업을 기반으로 경제의 한 축을 담당해 온 도시"라며 "신한SOL클러스터 부산을 통해 지역 기업과 호흡하며 필요한 금융 솔루션을 발굴하고 실질적인 성장을 만들어가겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com