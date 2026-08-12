사페론, 액면병합 변경상장 추진…관리종목 사유 해소 기대

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 샤페론은 한국거래소의 관리종목 지정예고(주가 요건)와 관련해 임시주주총회에서 가결된 액면병합의 변경상장이 오는 9월 말 완료되면 해당 지정 사유가 해소될 것으로 예상된다고 12일 밝혔다.

이번 관리종목 지정예고는 코스닥시장 상장규정 제53조에 따라 보통주식 종가가 30거래일 연속 1000원 미만을 기록한 데 따른 것이다. 샤페론은 액면병합에 따른 매매거래 정지가 변경상장을 위한 통상적인 절차라고 설명했다.

샤페론은 최근 주가 조정이 아토피 피부염 치료제 'NuGel'의 글로벌 임상 2b상 Part 2 결과 발표 이후 나타난 것으로 보고 있다. 이후 주가가 하락하자 성승용 대표는 자사주를 매입했다. 회사 측은 이번 주가 조정이 기술이전 가능성의 부재나 재무적 위기를 의미하는 것은 아니며, NuGel을 포함한 신약 파이프라인 개발은 기존 계획대로 진행되고 있다는 입장이다.

샤페론 로고. [사진=샤페론]

NuGel의 글로벌 임상 2b상 Part 2는 용량 탐색 목적의 임상시험이다. NuGel은 임상 2a와 임상 2b Part 1, 임상 2b Part 2 등 총 3차례 평가를 통해 데이터를 확보했으며, 샤페론은 이를 기반으로 후속 확증 임상시험 설계와 사업화 방안을 검토하고 있다. 경증·중등증 아토피 피부염 국소치료제 개발에 집중하는 한편, 물질특허를 확보한 후속 후보물질에 대해서는 다양한 염증성 질환 영역으로의 적응증 확대 가능성도 검토하고 있다.

성인호흡부전증 치료제로 개발 방향을 검토 중인 'NuSepin'과 당뇨병성 족부궤양 치료제 'NuDifin', 폐섬유증 치료제 'NuPulin', 치매 치료제 'NuCerin'은 모두 임상 1상을 완료했다. 샤페론은 이들 4개 파이프라인의 사업화 기회를 모색하고 있다.

말라리아 치료제용 나노바디를 공동 개발 중인 MMV(Medicines for Malaria Venture)와는 NuSepin의 활용 방안에 대해서도 논의를 이어간다. 샤페론은 말라리아 환자의 주요 중증 합병증 가운데 하나인 성인호흡부전증 분야에 대한 적용 가능성을 검토하고 있다. MMV가 글로벌 제약사·연구기관과 협력하고 있는 만큼 관련 네트워크를 활용한 사업개발 기회도 함께 모색하고 있으며, 열대질환 치료제 개발로 미국 식품의약국(FDA) 승인을 받을 경우 적용 가능한 우선심사바우처(PRV) 제도도 사업화 방안 중 하나로 검토하고 있다.

샤페론은 반기 기준 약 250억원의 현금성 자산을 보유하고 있다. 최근 전환사채(CB) 일부에 대한 사전취득을 진행했으며, 확보된 자금을 기반으로 파이프라인 개발과 사업화 전략을 추진하고 있다. 전략적 투자 유치도 병행해 제안받은 투자·협력 방안을 사업 시너지와 기존 투자 성과 등을 기준으로 검토 중이다.

헬스케어·뷰티 브랜드 '휴그랩'과 '뷰드'를 운영하는 자회사 니즈테크의 실적은 올해 3분기부터 샤페론 연결재무제표에 반영된다. 니즈테크는 2025년 약 171억원의 매출을 기록했으며, 올해 해외 매출도 늘고 있다. 샤페론은 니즈테크 편입으로 연결 기준 재무지표가 개선될 것으로 기대하고 있다.

샤페론 관계자는 "회사는 임상 1상을 완료한 파이프라인 4개를 보유하고 있으며, 6월 기준 현금성 자산 250억원과 연결 실적 반영이 예정된 자회사를 기반으로 연구개발과 사업화를 지속 추진하고 있다"며 "핵심 파이프라인 개발과 사업화에 집중하는 한편 기업가치 제고를 위해 노력할 계획"이라고 말했다.

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