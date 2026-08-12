10~15년 걸리는 신약개발 AI로 줄인다…LG CNS, 동아쏘시오 플랫폼 완성

AI 핵심 요약beta
- LG CNS가 12일 동아쏘시오그룹 AI 신약개발 플랫폼을 구축했다.
- 분산된 연구 데이터를 통합·표준화해 후보물질 발굴과 검증을 지원했다.
- AI 재학습으로 예측 성능을 높여 기간·비용·실패를 줄이려 했다.
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실험 데이터 쌓일수록 AI 재학습…제약·바이오 AX 사업 확대
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = LG CNS가 동아쏘시오그룹의 신약 연구 데이터를 하나로 모으고 후보물질 발굴부터 검증까지 AI로 지원하는 'AI 신약개발 플랫폼'을 구축했다. AI 예측과 실제 실험 결과를 반복 학습시켜 연구가 진행될수록 예측 성능을 높이고, 통상 10~15년이 걸리는 신약 개발의 기간과 비용, 실패 위험을 줄이는 것이 목표다.
12일 LG CNS는 동아쏘시오그룹 IT 계열사 DAI와 약 6개월간 플랫폼을 구축했다고 밝혔다. 화합물·유전체 정보와 실험 결과, 논문, 특허 등 분산돼 있던 연구 데이터를 통합·표준화해 연구자가 하나의 플랫폼에서 활용할 수 있도록 했다. 복잡한 AI 분석과 예측 기능도 클릭 몇 번으로 사용할 수 있다.
플랫폼은 신약개발 과정별 AI 기능을 제공한다. 질병 원인을 규명하는 단계에서는 세포별 유전자 정보를 분석해 치료 표적 발굴을 돕고, 후보물질 설계 단계에서는 생성형 AI가 조건에 맞는 새로운 물질 구조를 만든다. 이후 후보물질과 표적의 결합 가능성, 작용 안정성 등을 컴퓨터 환경에서 사전 검증해 유망 물질을 선별한다.
특히 AI가 내놓은 예측값과 실제 실험 결과를 비교해 모델을 지속적으로 재학습한다. 연구 데이터가 축적될수록 AI 성능이 고도화되는 구조다. 민감한 신약 연구 데이터를 고려해 제약산업의 규제와 보안 요건에 대응하는 관리 체계도 적용했다.
이재승 LG CNS 클라우드사업담당 상무는 "에이전틱 AI를 비롯한 AX 기술과 제약·바이오 전문 역량을 통해 국내 제약·바이오 산업의 AI 신약 연구·개발 혁신에 기여할 것"이라고 말했다.
mkyo@newspim.com