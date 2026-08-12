동아제약 오쏘몰, 올리브영 '오특' 참여…이뮨 ODP 할인

AI 핵심 요약beta
- 동아제약이 12일 올리브영 오특 행사에 참여했다.
- 오쏘몰 이뮨 ODP 7입을 21% 할인한 2만6900원에 판다.
- 17일부터 24일까지 온라인 기획전도 열어 추가 할인한다.
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 동아제약의 독일 프리미엄 멀티비타민 브랜드 오쏘몰이 올리브영 '오늘의 특가(오특)' 행사에 참여한다고 12일 밝혔다.
동아제약은 이날 하루 동안 '오쏘몰 이뮨 ODP 7입'을 최대 21% 할인된 2만6900원에 판매한다.
오쏘몰 이뮨 ODP는 지난 5월 출시된 제품으로, 오쏘몰 이뮨의 국내 출시 이후 6년 만에 선보인 신규 제형이다. 기존 이중제형과 달리 물 없이 입 안에서 녹여 섭취할 수 있는 구강용해 파우더(ODP) 형태로 개발됐다.
제품에는 18종의 기능성분이 함유됐다. 동아제약에 따르면 국내에서 판매되는 직접 섭취 분말 제형 비타민 제품 가운데 가장 많은 기능성분을 담았다. 분말 형태이면서도 기존 오쏘몰 이뮨 이중제형과 동일한 미량영양소 배합 설계를 적용했다.
동아제약은 오는 17일부터 24일까지 올리브영 온라인 기획전도 진행한다.
기획전에서는 '오쏘몰 이뮨 14+1입 증정기획'을 최대 25% 할인하며 '오쏘몰 바이탈 F/M 7입'은 28%, '오쏘몰 바이탈 M/F 30입'은 30% 할인된 가격에 판매한다.
오쏘몰은 제품군 확대를 통해 국내 멀티비타민 시장 공략을 이어가고 있다. 유로모니터에 따르면 오쏘몰은 약국에서 판매되는 일반의약품 비타민을 포함한 전 유통채널 소매 판매액 기준으로 2023년부터 지난해까지 3년 연속 국내 멀티비타민 시장 판매 1위를 기록했다.
동아제약 관계자는 "무더위와 높은 습도가 이어지는 여름철은 체력 저하와 피로감을 느끼기 쉬운 만큼 체력 관리가 중요하다"며 "물 없이 간편하게 섭취할 수 있는 오쏘몰 이뮨 ODP로 여름철 건강 관리에 도움을 받으시길 바란다"고 말했다.
sykim@newspim.com