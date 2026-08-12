LG디스플레이, 연세대 계약학과로 인재 확보

AI 핵심 요약beta
- LG디스플레이가 12일 연세대 계약학과 입시설명회를 연다고 밝혔다.
- 산학협력으로 현장실습과 장학금, 졸업 후 채용을 연계했다.
- 내달 7일 2027학년도 수시모집을 시작해 인재 확보에 나섰다.
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4년간 120명 선발…글로벌 기술 경쟁 대응할 이공계 전문인력 육성
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = LG디스플레이가 OLED를 중심으로 글로벌 기술 경쟁이 치열해지는 가운데 연세대학교 계약학과를 앞세워 미래 디스플레이 전문인력 확보에 나선다. 입학부터 현장실습, 졸업 후 채용까지 연계하는 산학협력 체계를 통해 기술 경쟁력을 뒷받침할 인재를 선점한다는 전략이다.
LG디스플레이는 오는 24일 서울 마곡 LG사이언스파크 ISC에서 연세대 디스플레이융합공학과 진학을 희망하는 수험생과 학부모를 대상으로 입시설명회를 개최한다고 12일 밝혔다. 설명회에서는 학과와 LG디스플레이 소개, 입학전형 계획 안내, 재학생과의 대화 등이 진행된다.
LG디스플레이와 연세대가 운영하는 디스플레이융합공학과는 기업 현장에서 즉시 활용할 수 있는 전문인력을 양성하는 계약학과다. 양측이 공동으로 커리큘럼을 설계하고 재학 중 현장실습 기회를 제공한다. 장학금과 학비보조금을 지원하고 졸업 후 LG디스플레이 채용도 보장한다.
LG디스플레이는 지난 4년간 총 120명의 입학생을 선발했으며 내달 7일부터 2027학년도 신입생 수시모집을 시작한다. 차세대 디스플레이 기술 경쟁이 심화하면서 융합 역량을 갖춘 전문인력의 중요성이 더욱 커지고 있다는 판단이다.
LG디스플레이 관계자는 "우리나라가 기술 리더십을 수성할 수 있는 유일한 방법은 인재 확보"라며 "K-디스플레이 기술 리더십을 이끌 인재로 성장할 수 있는 로드맵을 제시하겠다"고 말했다.
mkyo@newspim.com