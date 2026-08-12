LG전자, 의료용 모니터 키운다…40형 초고해상도 신제품 출격

AI 핵심 요약beta
- LG전자가 12일 FDA 승인 진단용 모니터를 출시했다
- 40형 11MP 제품으로 기존 3대 업무를 한 화면에 처리했다
- 3PBP·KVM 등으로 의료진 판독 효율을 높였다
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KVM·캘리브레이션·원격 관리까지…B2B 의료시장 공략 강화
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = LG전자가 미국 식품의약국(FDA) 승인을 받은 진단용 모니터 신제품을 앞세워 B2B 의료용 모니터 시장 공략을 강화한다. 대형·고해상도 화면 하나로 기존 여러 대의 모니터에서 처리하던 의료 영상 판독 업무를 수행할 수 있도록 해 의료진의 업무 효율을 높인 것이 특징이다.
12일 LG전자는 40형 21대 9 화면비의 진단용 모니터 신제품 '40HT513D'를 출시한다고 밝혔다. 곡면 IPS 블랙 패널에 5120×2160 해상도, 11메가픽셀(MP)을 구현해 기존 3MP급 모니터 3대로 처리하던 업무를 한 화면에서 수행할 수 있다.
신제품은 한 화면을 세 구역으로 나눠 서로 다른 영상을 동시에 표시하는 '3PBP' 기능을 지원한다. 의료진은 엑스레이·CT·MRI 원본과 과거 영상, 전자의무기록(EMR) 등을 화면 전환 없이 함께 비교할 수 있다. 여러 모니터를 사용할 때 발생하는 화면 경계와 시선 이동도 줄였다. 약 7주간 제품을 사용한 정승은 가톨릭대 은평성모병원 교수는 넓은 화면과 곡면 디스플레이가 판독 환경 개선에 도움이 됐다고 평가했다.
두 대의 PC를 하나의 키보드와 마우스로 제어하는 KVM 스위치와 탈부착식 캘리브레이션 센서도 탑재했다. 관심 영역을 강조하는 '포커스 뷰', 병리 영상 판독을 위한 '패솔로지' 모드도 지원한다. 병원 내 모니터는 자체 소프트웨어를 통해 품질관리 결과를 중앙에서 원격으로 관리할 수 있다.
이충환 LG전자 디스플레이사업부장 부사장은 "FDA 승인을 받은 진단용 모니터 라인업을 지속 강화해 B2B 의료용 모니터 분야에서 차별화된 고객경험을 제공할 것"이라고 말했다.
mkyo@newspim.com