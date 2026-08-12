[글로벌 마켓 리포트 8월 12일]

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[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 11일(현지시간) 미국 뉴욕증시 주요 지수는 일제히 하락했다.

다우존스30산업평균지수는 전장보다 184.13포인트(0.34%) 내린 5만3791.85로 마감했고 대형주 위주의 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 24.91포인트(0.32%) 하락한 7728.20으로 집계됐다. 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 159.91포인트(0.60%) 밀린 2만6445.45를 기록했다.

국제 유가가 상승한데다 미국 소비자물가지수(CPI) 발표를 앞둔 경계감이 투심을 위축시켰다. 이란은 미국이 역내에서 병력을 철수하고, 제재 완화와 해외 동결자산 해제 등 추가 요구를 수용하지 않는 한 호르무즈 해협을 열지 않겠단 입장이다. 미국도 강대강으로 맞서고 있는 상황이다.

미국 뉴욕증권거래소 플로어에서 근무 중인 트레이더 [사진=블룸버그통신]

시장에서는 수요일(12일) 발표될 CPI와 이어 공개될 생산자물가지수(PPI)에 시선이 집중되고 있다. 이번 CPI는 이란 전쟁 발발 이후 확대됐던 에너지 관련 물가 압력이 얼마나 완화됐는지를 보여줄 것으로 예상된다. 물가 흐름은 연준의 향후 금리 경로를 결정하는 핵심 변수가 될 전망이다.

대형 기술주가 약세를 보이며 지수 하락을 이끌었다. 아마존(AMZN)은 2.09%, 알파벳(GOOGL)은 3.84% 각각 하락했다. 스페이스X(SPCX)도 3.93% 내렸다.

다만 AI 인프라 관련 투자 확대 기대는 이어졌다. 대체자산운용사 아폴로 글로벌(APO)과 블랙스톤(BX)은 각각 6.26%, 3.89% 상승했다. 두 회사는 최근 엔비디아와 함께 5000억 달러 이상의 자금을 동원하기 위한 컴퓨팅 금융 플랫폼 구축에 참여했다.

◆ 이란의 호르무즈 위협에 유가 상승

이란이 자신들의 요구를 관철시킬 때까지 호르무즈 해협을 재개방하지 않을 것이라고 밝히면서 국제유가는 상승했다.

뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 미국 서부텍사스산원유(WTI) 9월물은 1.07달러(1.3%) 상승한 83.20달러에 마감했다. 런던 ICE 선물거래소의 브렌트유 10월물은 1.19달러(1.4%) 오른 배럴당 88.91달러에 거래를 마쳤다.

두 유종 모두 지난 7월 31일 이후 최고 종가를 기록했다. 이번 주 들어서는 6% 넘게 상승한 상태다.

다만 미국과 이란 간 협상 가능성이 완전히 사라진 것은 아니다. 협상 중재국인 파키스탄의 카와자 아시프 국방장관은 이날 블룸버그통신에 "상황이 다시 평화 협정이나 합의에 유리한 방향으로 전개되고 있다"고 말했다. 파키스탄은 지난 6월 미국과 이란 간 잠정 합의를 중재한 바 있다.

10일(현지시간) 오만 무산담에서 바라본 호르무즈 해협 인근 해역에 선박들이 떠 있다. [사진=로이터 뉴스핌] 2026.08.11 mj72284@newspim.com

금값은 이날 소폭 하락했지만, 시장 참가자들이 연방준비제도(Fed·연준)의 통화정책 경로에 영향을 줄 수 있는 미국 주요 인플레이션 지표를 기다리는 가운데 2개월여 만의 고점 부근을 유지했다.

뉴욕상품거래소(COMEX)에서 12월물 미국 금 선물은 약 0.5% 오른 온스당 4441.10달러에 거래를 마쳤다. 현물 금 가격은 한국시간 12일 오전 2시 50분 기준 기준 전날보다 0.3% 내린 온스당 4376.31달러를 기록했다. 앞서 장중에는 온스당 4434.84달러까지 올라 6월 5일 이후 최고치를 찍기도 했다.

◆ 美 국채 강보합·달러 제자리

미국 국채 가격은 소폭 상승(수익률 하락)하고 미 달러화는 보합권에서 움직였다.

이날 오후 거래에서 벤치마크인 미국 10년물 국채 수익률은 1bp(1bp=0.01%포인트) 미만 하락한 4.690%를 기록했다. 30년물 수익률은 5.241%로 거의 변동이 없었다. 연준의 통화정책 전망에 민감한 2년물 수익률은 1.7bp 내린 4.222%를 나타냈다. 국채 수익률과 가격은 반대로 움직인다.

미 달러화 역시 CPI 발표를 앞두고 뚜렷한 방향성을 보이지 않았다. 주요 6개 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러인덱스는 0.06% 상승한 99.83을 기록했다. 유로화는 0.02% 하락한 1.154달러, 엔화는 달러 대비 0.01% 강세를 보인 달러당 159.28엔을 나타냈다.

◆ 유럽증시는 보합 마감

유럽 주요국의 증시는 이틀 연속 보합권 혼조세를 보였다.

범유럽 지수인 STOXX 600 지수는 전장보다 0.06포인트(0.01%) 오른 660.51로 장을 마쳤다. 이 지수는 작은 폭이기는 하지만 6거래일 연속 상승 곡선을 그리고 있다.

독일 프랑크푸르트 증시의 DAX 지수는 67.54포인트(0.26%) 뛴 2만6391.42로, 이탈리아 밀라노 증시의 FTSE-MIB 지수는 42.33포인트(0.08%) 상승한 5만3706.21에 마감했다.

영국 런던 증시의 FTSE 100 지수는 18.31포인트(0.17%) 내린 1만844.19에, 프랑스 파리 증시의 CAC 40 지수는 11.09포인트(0.13%) 하락한 8714.94로 장을 마쳤다.

스페인 마드리드 증시의 IBEX 35 지수는 40.60포인트(0.20%) 오른 2만213.60으로 장을 마쳤다.

유럽 기업들은 2분기 양호한 실적 발표를 이어가고 있다. 런던증권거래소그룹(LSEG) 추정에 따르면 유럽 기업들의 2분기 순이익은 전년 동기 대비 22% 증가할 것으로 예상되고 있다.

주요 섹터 중에서는 에너지가 1.7% 상승했고, 기술주도 1.1% 올랐다. 기술 업종은 올해 들어 약 24% 상승, 유럽 증시에서 가장 높은 수익률을 기록한 업종 중 하나로 자리매김하고 있다.

보험 업종은 1% 하락했다. 영국의 생명보험·자산운용 기업 리걸앤드제너럴은 스위스 투자은행 UBS가 투자 의견을 '중립(neutral)'에서 '매도(sell)'로 하향 조정한 탓에 3.1% 내렸다.

wonjc6@newspim.com