무신사, 필리핀 시장 공략…마닐라 글로리에타에 첫 매장

AI 핵심 요약beta
- 무신사가 7월 17일 ACX홀딩스와 독점 유통 계약했다.
- 필리핀서 오프라인 매장 열고 유통망을 넓히기로 했다.
- 올해 하반기 마카티 글로리에타에 첫 매장 연다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 무신사가 190년 전통의 필리핀 최대 기업 아얄라(Ayala) 그룹 산하의 유통 플랫폼 ACX 홀딩스(ACX Holdings Corporation)와 손잡고 동남아시아 사업 확대에 나선다.
무신사와 ACX 홀딩스는 지난 7월 17일 독점 유통 계약을 체결했다. 양사는 이번 협약을 통해 필리핀 내 오프라인 스토어 오픈 등 유통 채널을 단계적으로 확대하며 현지 사업을 본격화할 방침이다. ACX 홀딩스는 부동산과 금융, 통신, 에너지 등 필리핀 핵신 산업을 이끄는 아얄라 그룹의 유통 계열사로, 글로벌 브랜드의 필리핀 진출과 운영 등을 담당하고 있다.
필리핀은 인구 1억 1천만 명이 넘는 동남아시아의 핵심 소비 시장으로, 젊은 인구 비중이 높고 패션 수요가 꾸준히 성장하고 있다. 무신사 글로벌 스토어의 필리핀 지역 거래액은 최근 3년(2023~2025년) 동안 연평균 약 50%씩 증가하며 성장세를 이어왔다.
무신사는 향후 무신사 스탠다드를 중심으로 필리핀 주요 상권에서 오프라인 접점을 확대해 나갈 예정이다. 올해 하반기에는 마닐라의 최고 번화가 및 쇼핑 중심지인 마카티의 인기 쇼핑몰 '글로리에타(Glorietta)'에 첫 번째 무신사 스탠다드 매장을 오픈한다.
무신사 관계자는 "현지 시장에 대한 풍부한 이해와 리테일 운영 역량을 갖춘 ACX 홀딩스와의 긴밀한 협력을 바탕으로 무신사 스탠다드만의 브랜드 경쟁력을 강화할 것"이라고 말했다.
flurry327@newspim.com