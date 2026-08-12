홈플러스 다시 문 연다…67개점 13일 재개장

AI 핵심 요약beta
- 홈플러스가 12일 67개 임시휴업 점포의 13일 영업 재개를 밝혔다.
- 이 가운데 59개점은 온라인 영업도 함께 다시 시작했다.
- 재개장과 함께 한우·치킨 등 대규모 할인 행사도 연다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 홈플러스가 지난달 임시휴업에 들어갔던 67개 점포의 영업을 오는 13일 재개한다. 이 가운데 59개점은 온라인 영업도 함께 다시 시작한다.
홈플러스는 67개 점포가 최종 운영 점검을 위해 지난 7일부터 가오픈에 들어갔으며, 12일까지 보완 작업을 마친 뒤 13일 정식 재개장할 예정이라고 12일 밝혔다.
재개장과 함께 대규모 할인 행사도 진행한다. 마이홈플러스 회원을 대상으로 13일부터 4일간 한우 전 품목을 최대 50% 할인하고, 14일부터 3일간 당당후라이드치킨을 3490원에 판매한다. 한돈 일품포크 삼겹살·목심도 100g당 1980원에 선보인다.
이 밖에도 육류와 수산물, 과일, 과자, 음료, 델리, 베이커리 등 주요 먹거리 상품을 최대 50% 할인하거나 1+1 형태로 판매한다. 재개장 행사는 점포 휴무일을 제외하고 8월 말까지 이어진다.
홈플러스 관계자는 "국민생활기반시설인 홈플러스가 다시 일어설 수 있도록 홈플러스를 많이 이용해달라"며 "좋은 품질의 상품을 저렴하게 제공함으로써 홈플러스를 찾아주신 고객 분들께 보답할 것"이라고 말했다.
kji01@newspim.com