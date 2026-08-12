셀트리온, 스페인·포르투갈서 주요 입찰 잇따라…직판 성과

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

옴리클로, 스페인 4개 주정부 입찰 수주

차별화된 제형 경쟁력으로 시장 선점

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 셀트리온의 오말리주맙 바이오시밀러 '옴리클로'가 스페인 출시 이후 시장 점유율 90%를 넘어선 것으로 나타났다. 주요 주정부 입찰 수주와 병원 처방 확대에 힘입어 시장에 빠르게 안착한 가운데 포르투갈에서도 자가면역질환 치료제를 비롯한 주요 제품의 국가 입찰 수주가 이어지고 있다.

셀트리온은 스페인과 포르투갈에서 입찰 및 판매 성과를 바탕으로 제품 공급을 확대하고 있다고 12일 밝혔다.

옴리클로 제품 이미지 [사진=셀트리온]

유럽 주요 5개국(EU5) 가운데 하나인 스페인에서는 만성 특발성 두드러기 및 알레르기성 천식 치료제 옴리클로(성분명 오말리주맙)의 시장 점유율이 빠르게 상승하고 있다.

셀트리온 스페인 법인은 올해 상반기 카탈루냐와 바스크컨트리, 아스투리아스, 발렌시아 등 4개 주정부 입찰에서 오말리주맙 공급업체로 선정됐다. 개별 병원에서의 처방도 확대되면서 옴리클로의 스페인 시장 점유율은 지난 6월 기준 90%를 넘어선 것으로 추산됐다.

셀트리온은 제품 제형과 현지 직접판매 체계를 활용한 영업 전략이 시장 확대에 영향을 미친 것으로 보고 있다.

옴리클로는 오리지널 제품에 없는 150mg 오토인젝터 제형을 보유하고 있다. 오리지널 제품 대비 긴 사용기한과 상온 안정성 데이터도 확보했다. 스페인 법인은 이러한 제품 특성을 의료진과 약국 관계자 등을 대상으로 한 영업·마케팅에 활용하고 있다.

또 다른 신규 바이오시밀러인 자가면역질환 치료제 '앱토즈마'(성분명 토실리주맙)도 현지 시장에 안착하고 있다.

앱토즈마는 스페인 보건부 산하 입찰기관 '인게사(INGESA)'가 주관하는 입찰을 비롯해 주정부 입찰에서 공급업체로 선정됐다. 올해 2분기 기준 스페인 시장 점유율은 과반 수준까지 올라선 것으로 집계됐다.

셀트리온은 오리지널 제품에 없는 앱토즈마 400mg 제형을 스페인 시장에 출시하는 등 제품 차별화 전략을 병행하고 있다.

인접국인 포르투갈에서도 제품 공급이 확대되고 있다. 올해 상반기 진행된 국가 입찰에서 셀트리온의 자가면역질환 치료제 '램시마'(성분명 인플릭시맙), '유플라이마'(성분명 아달리무맙), '스테키마'(성분명 우스테키누맙)가 모두 낙찰됐다.

해당 제품들은 상반기부터 공급을 시작했으며 하반기까지 공급이 이어질 예정이다.

자가면역질환 치료제 이외 제품도 입찰에 성공했다. 같은 국가 입찰에서 옴리클로와 안과질환 치료제 '아이덴젤트'(성분명 애플리버셉트)도 낙찰되면서 포르투갈 내 공급 제품군이 확대됐다.

셀트리온은 최근 입찰에서 확보한 물량의 공급이 본격화되는 하반기부터 스페인과 포르투갈에서 신규 제품의 매출 기여가 확대될 것으로 기대하고 있다.

강석훈 셀트리온 스페인 법인장은 "신규 제품들이 현재도 스페인과 포르투갈에서 입찰 수주 성과를 지속하고 있지만 제품 공급이 본격화되는 하반기를 기점으로 판매 확대는 더욱 가팔라질 것으로 기대한다"며 "주요 이해관계자 대상 마케팅 활동을 강화하고 차별화된 제품과 직판 경쟁력을 앞세워 시장 입지를 더욱 공고히 구축할 것"이라고 말했다.

sykim@newspim.com