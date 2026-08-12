던킨, 13일 하루 최대 50% 혜택 'DDAY' 프로모션

AI 핵심 요약beta
- 던킨이 13일 하루 최대 50% 혜택의 DDAY를 연다.
- 오전 8시 해피쿠폰, 10시 배달 쿠폰을 선착순 제공한다.
- 아이스 음료 등 전 제품과 추가 포인트 혜택을 마련했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 던킨이 무더운 여름을 맞아 13일 하루 동안 최대 50% 혜택을 제공하는 'DDAY' 프로모션을 진행한다.
'DDAY'는 매월 단 하루 동안 할인과 포인트 적립 혜택을 제공하는 던킨의 브랜드 데이 행사다. 이번 행사에서는 '아이스 아메리카노', '스파클링 아메리카노', '쿨라타' 등 대표 여름 음료를 포함한 던킨 전 제품을 풍성한 혜택으로 구매할 수 있다.
행사 당일 오전 8시부터 해피포인트 앱에서 4800원 할인받을 수 있는 해피쿠폰을 선착순으로 제공한다. 쿠폰은 1만 2000원 이상 구매 시 사용 가능하며, 해피쿠폰 사용 고객 중 추첨을 통해 최대 1200P의 해피포인트를 추가로 지급한다.
배달 이용 고객을 위한 혜택도 함께 진행된다. 해피오더 앱에서는 오전 10시부터 1만 8000원 이상 배달 주문 시 5000원 할인 혜택이 적용되는 쿠폰이 선착순 제공된다.
던킨 관계자는 "무더위가 절정에 이르는 8월, 던킨이 마련한 'DDAY' 프로모션을 통해 시원하고 달콤한 여름 보내시길 바란다"고 말했다.
fineview@newspim.com