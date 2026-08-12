HLB파나진, 美 올리고·펩타이드 컨퍼런스서 'PNA 주제' 기조발표

AI 핵심 요약beta
- HLB파나진이 12일 9월 샌프란시스코 ONP서 PNA 기조발표를 한다고 밝혔다.
- 발표서 PNA의 강점과 신약개발 활용 가능성을 소개한다.
- 미국 파트너와 협력해 현지 접점과 해외 확장을 노린다.
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현지 연구기관·제약바이오 접점 확대
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = HLB파나진은 오는 9월 미국 샌프란시스코에서 열리는 '올리고뉴클레오타이드·펩타이드 엑스체인지 2026(Oligonucleotides & Peptides Xchange - San Francisco 2026)'에서 자체 개발 소재인 PNA(인공핵산)를 주제로 개막 기조발표에 나선다고 12일 밝혔다.
발표 주제는 '주목받지 못했던 올리고: 왜 PNA를 신약 파이프라인에서 다시 주목해야 하는가(The Overlooked Oligo: Why PNA Deserves a Closer Look in Your Pipeline)'다. HLB파나진은 이 자리에서 PNA의 기술적 강점과 신약개발 분야 활용 가능성을 소개한다.
ONP 샌프란시스코는 글로벌 제약·바이오 기업의 신약개발 전문가와 의사결정권자가 참여해 올리고뉴클레오타이드·펩타이드 치료제 분야의 기술과 사업 협력 기회를 논의하는 컨퍼런스다. 신약 파이프라인을 보유한 기업의 시니어급 연구자를 중심으로 진행되며, 차세대 신약 모달리티와 약물전달, CMC·공정개발, 품질관리 등을 주제로 기조발표와 전문가 라운드테이블, 기업 간 1대1 미팅이 열린다.
기조발표에서는 기존 올리고뉴클레오타이드와 비교한 PNA의 특성과 그동안 활용이 제한적이었던 배경을 다룬다. 세포·유전자치료제(CGT)를 비롯한 분야에서 확인된 적용 사례와 신약개발 플랫폼으로서의 확장 가능성도 함께 소개할 예정이다.
이번 발표는 HLB파나진의 미국 PNA 유통 파트너인 켐진스(ChemGenes)와의 협력을 통해 마련됐다. HLB파나진은 켐진스를 통해 미국 전역에 PNA 제품을 공급하고 있다. 회사는 이번 발표를 계기로 현지 연구기관과 제약·바이오 기업과의 접점을 넓혀 PNA 사업의 해외 확장을 추진할 계획이라고 밝혔다.
장인근 HLB파나진 대표이사는 "PNA는 높은 결합력과 안정성 등의 특성을 바탕으로 다양한 신약개발 분야에서 활용 가능성이 큰 소재"라며 "이번 발표를 통해 글로벌 신약개발 기업과 연구자들에게 PNA를 알리고, 미국을 비롯한 글로벌 시장에서 연구개발 협력과 사업 기회를 확대해 나가겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com