한화 건설부문, AI 데이터센터 '전력·냉각 효율화' 국책과제 참여

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컨소시엄 통해 3개 과제 수행

누적 사업비 438억원

전력 피크 10% 이상 낮추고

직접액체냉각 기술 현장 적용

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 한화 건설부문이 데이터센터 설계·시공 경험을 바탕으로 인공지능(AI) 데이터센터 에너지 절감 기술 확보에 나선다.

한화 건설부문이 시공한 안산 카카오데이터센터 [사진=한화 건설부문]

12일 한화 건설부문은 기후에너지환경부와 한국에너지기술평가원이 추진하는 에너지 효율화 연구사업 국책과제 사업자로 선정됐다고 밝혔다.

한화 건설부문은 그동안 축적한 데이터센터 설계·시공 경험을 바탕으로 ▲데이터센터 수요자원화 ▲고효율 모듈형 무정전전원공급장치(UPS) 개발 ▲고밀도 AI 데이터센터용 직접액체냉각 기술 등 3개 과제에 참여해 현장 적용과 실증을 수행한다.

이번 국책과제에서는 다수의 데이터센터 시공 경험과 연구과제 수행을 위한 컨소시엄 구성의 적절성을 높게 평가받아 사업자로 최종 선정됐다.

연구사업은 이온과 한양대학교, 한국전자기술연구원 등이 참여하는 산·학·연 컨소시엄을 구성해 수행한다. 3개 과제의 누적 사업 규모는 총 438억원이다.

데이터센터 수요자원화는 인공지능(AI)을 활용해 데이터센터 서버의 소비 전력과 냉방부하 등을 예측하고 전력 효율을 높이는 기술이다. 한화 건설부문은 전력시스템과 설비 구성, 운영 조건 등을 검토해 에너지 피크 사용량을 10% 이상 낮추는 것을 목표로 한다.

자체 개발한 천장형 전기차 충전시스템인 'EV에어스테이션'을 활용한 V2G(Vehicle to Grid) 기술 실증도 진행한다. 차량 배터리의 전력을 전력망에 공급해 향후 전기차 충전 인프라를 활용한 전력공급 가능성을 검토할 계획이다.

고효율 모듈형 UPS 개발을 통해 데이터센터의 안정적인 전력 공급과 운영 효율성도 높인다. 데이터센터의 가동을 중단하지 않고 유지보수하면서 전력 손실을 줄이는 것이 핵심이다.

과제에서는 고효율화를 통해 기존 90% 수준인 전력 변환 효율을 최대 97.5%까지 높이는 것을 목표로 한다. 한화 건설부문은 이를 통해 국산 장비로 해외 장비를 대체해 해외 의존도를 낮출 수 있을 것으로 보고 있다.

고밀도 AI 서버의 직접액체냉각 기술 연구에도 참여한다. 직접액체냉각은 액체를 열원에 직접 접촉시켜 열을 제거하는 차세대 냉각 방식이다. 이번 과제에서는 기존 공기 냉각 방식과 비교해 냉각 전력 에너지를 최대 90% 이상 절감하는 것을 목표로 한다.

한화 건설부문은 이번 국책과제를 통해 축적한 기술과 실증 경험을 기반으로 향후 AI 데이터센터에 최적화된 에너지 솔루션을 제시하고 데이터센터 사업 경쟁력을 확대할 방침이다.

현재 서버 10만대 이상을 수용하는 하이퍼스케일 창원 국방 AI 데이터센터와 안산 카카오 데이터센터 등 데이터센터 분야에서 누적 13개 프로젝트를 수행하고 있다.

김민석 한화 건설부문 건축사업본부장은 "이번 국책과제는 데이터센터 사업 영역을 설계·시공에서 에너지 분야로 확장하고 천장형 전기차 충전기를 활용한 양방향 충전(V2G) 기술 도입을 앞당기는 계기가 될 것"이라며 "이를 바탕으로 에너지 효율과 운영 안정성을 높인 차세대 데이터센터 구축 역량을 강화하겠다"고 말했다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

Q. 한화 건설부문이 참여하는 데이터센터 국책과제는 어떤 내용인가요?

A. 데이터센터 수요자원화와 고효율 모듈형 무정전전원공급장치(UPS) 개발, 고밀도 AI 데이터센터용 직접액체냉각 기술 등 3개 과제입니다. 한화 건설부문은 현장 적용과 실증을 담당하며, 3개 과제의 누적 사업 규모는 총 438억원입니다.

Q. 데이터센터 수요자원화 기술은 무엇인가요?

A. 인공지능(AI)을 활용해 데이터센터 서버의 소비 전력과 냉방부하 등을 예측하고 전력 효율을 높이는 기술입니다. 한화 건설부문은 전력시스템과 설비 구성, 운영 조건 등을 검토해 에너지 피크 사용량을 10% 이상 낮추는 것을 목표로 합니다.

Q. 전기차 충전시스템을 데이터센터 에너지 관리에 어떻게 활용하나요?

A. 자체 개발한 천장형 전기차 충전시스템 'EV에어스테이션'을 활용해 V2G 기술을 실증합니다. 차량 배터리에 저장된 전력을 전력망에 공급해 향후 전기차 충전 인프라를 전력공급 자원으로 활용할 수 있는지 검토할 계획입니다.

Q. 고효율 모듈형 UPS 개발 목표는 무엇인가요?

A. 데이터센터 가동을 중단하지 않고 유지보수하면서 전력 손실을 줄이는 것이 핵심입니다. 기존 90% 수준인 전력 변환 효율을 최대 97.5%까지 높이고, 국산 장비로 해외 장비를 대체해 해외 의존도를 낮추는 것을 목표로 합니다.

Q. AI 데이터센터의 직접액체냉각 기술은 어떤 효과가 있나요?

A. 액체를 열원에 직접 접촉시켜 서버에서 발생하는 열을 제거하는 차세대 냉각 방식입니다. 이번 과제에서는 기존 공기 냉각 방식과 비교해 냉각 전력 에너지를 최대 90% 이상 절감하는 것을 목표로 합니다.

chulsoofriend@newspim.com