장동혁 "레버리지 ETF 특검해야…로비·부정한 결탁 의심스러워"

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"관계기관도 우려 표했으나 김용범이 밀어붙여"

[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 장동혁 국민의힘 대표는 5일 국내 증시 변동성 확대 논란에 휩싸인 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF)와 관련해 특별검사(특검) 도입을 주장했다.

장 대표는 이날 국회에서 기자간담회를 열고 "지금 국민들의 주식 통장이 깡통이 됐다. 단일종목 레버리지 ETF라는 괴물 때문"이라며 이같이 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 장동혁 국민의힘 대표가 5일 오후 서울 여의도 국회에서 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF) 등 현안 기자간담회를 하고 있다. 2026.08.05 mironj19@newspim.com

장 대표는 "단일종목 레버리지 ETF는 전문가들은 물론 금융위원회와 금융감독원 등 관계기관도 대한민국 주식시장에는 맞지 않는다며 우려를 표했었다"며 "하지만 결국 김용범 정책실장이 밀어붙였다"고 말했다.

그는 "이제는 국민들의 주식계좌뿐 아니라 국민의 노후자산인 국민연금까지 불안한 지경이 됐다"며 "국장에서 돈을 번 사람들은 외국인과 증권사밖에 없고, 국민의 쌈짓돈으로 외국인과 증권사만 배를 불린 결과가 됐다"고 비판했다.

그러면서 "전문가와 관계기관이 반대했는데도 청와대에서 밀어붙였다면 이는 정책 실패가 아니라 다른 문제가 없었는지 살펴봐야 하는 것"이라며 "청와대 정책실장의 정책적 판단이 아니라 혹시 로비나 부정한 결탁에 따른 것은 아닌지 의심해봐야 한다"고 주장했다.

장 대표는 "특정 기업에 이익을 몰아주려고 한 것은 아닌지, 다른 부정한 의도가 없었는지 특검을 통해 확인하는 것이 필요하다"며 "국정조사는 당연히 해야 하고 국정조사를 넘어 특검까지 가야 한다"고 강조했다.

아울러 이날 경찰이 '탱크데이 프로모션'과 관련해 스타벅스코리아 본사 압수수색에 나선 데 대해서도 "정권에 불리한 이슈를 덮기 위한 전형적인 하명수사"라고 비판했다.

장 대표는 "부동산 세제개편에 대한 국민들의 분노가 하늘을 뚫고 있고 보완수사권 폐지를 골자로 한 형사소송법 개정안도 국무회의를 통과했다"며 "불리한 이슈를 덮어야 할 때, 정치적 의도가 있을 때마다 기가 막힌 타이밍에 압수수색이 이뤄진다"고 주장했다.

jeongwon1026@newspim.com