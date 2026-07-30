군산시, 새만금 수산식품단지 2단계 추진...K-씨푸드 클러스터 조성

AI 핵심 요약beta
- 군산시는 30일 새만금 수산식품단지 2단계와 K-씨푸드 육성 위해 협업회의를 열었다
- 참석 기관·기업은 김산업진흥구역·지역특성화업종 지정을 위한 협력방안을 논의했다
- 군산시는 단지를 8만평으로 확장해 기업 유치와 클러스터 조성에 속도를 낼 계획이다
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김 산업진흥구역·지역특성화업종 지정 추진, 생산·연구·가공·유통 집적화 박차
[군산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 군산시는 새만금 수산식품 수출가공 종합단지 2단계 사업 추진과 글로벌 K-씨푸드 산업 육성을 위해 유관기관 및 입주기업과 협업회의를 개최했다고 30일 밝혔다.
회의에는 전북특별자치도 수산정책과와 군산시 수산산업과, 새만금개발청, ㈜풀무원 등 김산업 입주기업 5개사가 참석해 수출형 K-GIM 산업단지 조성을 위한 협력 방안을 논의했다.
참석자들은 해양수산부 김산업진흥구역 추가 지정 공모 대응과 산업통상자원부 지역특성화업종 지정 추진을 위한 기관 간 협력 방안을 공유했다. 지역특성화업종으로 지정되면 지방투자촉진보조금 추가 지원 등 다양한 혜택을 받을 수 있다.
군산시는 지난 22일 새만금개발청 고시를 통해 수산식품단지 규모를 기존 4만 평에서 8만 평으로 확대하는 행정절차를 마무리했다.
확장 부지는 오식도동 1127번지 일원에 조성되며 1단계 분양 완료와 기업 수요 증가에 따른 후속 사업이다.
현재 단지에는 스마트 수산가공센터와 해수 인·배수시설 등 기반시설 조성이 진행 중이며 마른김 가공공장 등 민간기업 투자도 순차적으로 추진되고 있다.
㈜풀무원은 지난 5월 공장 건립에 착수해 기반공사를 진행하고 있으며 다른 입주기업도 올해 하반기 착공을 목표로 사업을 추진하고 있다.
군산시는 추가 확보한 부지를 대상으로 기업 유치에 나서는 한편 김산업진흥구역과 지역특성화업종 지정에도 적극 대응해 생산과 연구개발, 가공, 유통 기능이 집적된 수산식품 클러스터 조성에 속도를 낼 계획이다.
lbs0964@newspim.com