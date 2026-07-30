익산시, 민관협력 협의체 시민위원 모집…시민 중심 시정 본격화

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- 익산시가 30일 민선9기 민관협력 시민위원을 내달4일까지 모집한다고 밝혔다.
- 민선9기 시정철학 '시민이 주인입니다'를 실현하려고 정책 결정 전 과정에 시민 참여 협의체를 운영한다.
- 로컬푸드·미래산업·그린익산 등 3개 분야 시민위원을 8월4일까지 접수해 8월6일 선정 결과를 통보한다.
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3개 협의체 시민위원 공개 모집…시민 참여 기반 정책 플랫폼 구축
[익산=뉴스핌] 이백수 기자= 전북 익산시는 민선9기 핵심 정책을 시민과 함께 추진할 민관협력 협의체 시민위원을 내달 4일까지 공개 모집한다고 30일 밝혔다.
이번 '익산시 민관협력 협의체' 모집은 민선9기 시정철학인 '시민이 주인입니다'를 정책 결정 과정에 반영하기 위한 것이다.
행정 중심에서 벗어나 시민과 전문가, 기관·단체가 정책 기획부터 지역 현안 해결까지 함께하는 협력체계 구축을 목표로 한다.
협의체는 시민의 다양한 경험과 현장 의견, 전문가의 전문성을 정책에 반영하는 정책 플랫폼으로 운영되며 지역 미래 의제 발굴과 정책 제안, 실행 방안 마련 등의 역할을 수행한다.
민관협력 협의체는 모두 7개 분야로 운영되며 이번 모집은 로컬푸드 시민이음 협의체, 미래산업 대전환 기업유치 추진단, 함께 그린(Green) 익산 협의체 등 3개 분야를 대상으로 진행된다.
익산시정에 관심이 있고 협의체 활동이 가능한 시민이면 누구나 신청할 수 있으며 1인당 1개 협의체에 지원할 수 있다.
접수는 8월 4일 오후 6시까지 담당 부서를 방문하거나 전자우편으로 가능하며 선정 결과는 8월 6일 개별 통보된다. 자세한 사항은 익산시 누리집 고시·공고에서 확인할 수 있다.
한인경 익산시 기획예산과장은 "민선9기 익산시는 시민을 정책의 대상이 아닌 시정의 동반자로 모시고 있다"며 "익산의 미래를 함께 설계하고 지역 변화를 이끌 시민들의 많은 참여를 바란다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com