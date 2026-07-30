익산 장점마을 생태복원 완료…환경 치유·생태교육 거점 새 출발

AI 핵심 요약beta
- 익산시가 30일 장점마을 생태복원을 마쳤다
- 옛 비료공장 3만700㎡에 57억원을 투입했다
- 기억의 숲·습지 조성해 치유공간으로 꾸몄다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[익산=뉴스핌] 이백수 기자= 전북 익산시는 국내 첫 환경오염 피해 역학 인정 사례로 기록된 함라면 장점마을의 생태 복원을 마쳤다고 30일 밝혔다.
익산시는 옛 비료공장 부지 일원 3만700㎡에 총사업비 57억원을 투입해 추진한 도시생태축 복원사업을 완료했다.
이번 사업은 오염 토양 정화를 넘어 훼손된 생태계를 회복하고 주민들의 아픔을 치유하는 공간을 조성하는 데 중점을 뒀다.
장점마을은 과거 비료공장에서 퇴비용 연초박을 불법 가열·건조하는 과정에서 발암물질이 배출돼 주민 99명 가운데 22명이 암에 걸리고 14명이 숨진 곳이다.
지난 2019년 환경부가 비특이성 질환과 환경오염의 역학적 관련성을 인정한 전국 첫 사례로 기록됐다.
익산시는 이후 매립 폐기물 제거와 토양 정화, 주민 의료지원 등을 추진했으며 옛 금강농산 부지를 매입해 생태축 복원사업을 진행했다.
복원사업을 통해 함라산과 농경지, 하천을 연결하는 생태축을 복원하고 생태습지와 '기억의 숲', 생태탐방로, 학습공간 등을 조성해 치유와 환경교육이 어우러진 복합 생태공간을 마련했다.
또 자생식물을 중심으로 식생을 복원해 야생동물의 서식 환경을 개선했으며 수질 회복과 함께 다양한 야생 동식물의 서식도 확인되는 등 생태계 회복 효과가 나타나고 있다.
시는 앞으로 지속적인 생태 모니터링과 유지관리를 통해 생물 서식지를 확대하고 탄소흡수원과 기후변화 대응 거점으로 활용할 계획이다.
조남희 익산시 환경정책과장은 "장점마을 도시생태축 복원은 주민들의 아픔을 치유하고 새로운 희망을 시작하는 의미 있는 출발점"이라며 "환경 보전의 중요성을 알리는 교육장이자 대한민국을 대표하는 환경 치유 모델로 만들어 가겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com