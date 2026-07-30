전춘성 진안군수, 전북도에 핵심 현안사업 지원 '건의'

AI 핵심 요약beta
- 전춘성 진안군수가 30일 이원택 도지사에게 지역현안 3개 사업 지원을 건의했다
- 전춘성 군수는 AI 과학화 클러스터와 180홀 도립 파크골프장 조성 필요성을 설명하며 도 지원을 요청했다
- 백운면 생태관광거점 조성사업의 도 정책 연계를 건의하며 도정 반영과 긴밀한 협의를 강조했다
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전북지사 면담...국방 AX 거점 조성·체육시설 확충·생태관광 활성화 협조 건의
[진안=뉴스핌] 이백수 기자 = 전춘성 진안군수가 이원택 전북도지사를 만나 지역발전과 미래성장 기반 마련을 위한 주요 현안사업 지원을 건의했다고 30일 밝혔다.
전 군수는 면담에서 민·관·군 복합 AI 과학화 클러스터 조성, 전국 최대 규모 180홀 도립 파크골프장 조성, 정원형 생태관광거점 조성사업 등 3개 핵심 사업의 필요성을 설명하고 전북특별자치도의 적극적인 지원을 요청했다.
민·관·군 복합 AI 과학화 클러스터 조성사업은 진안군 일원에 국방 AI 데이터센터와 실증단지·인증센터, 기술창업센터 등을 구축하는 사업으로 국방 AX 국가거점 대상지 선정 지원을 건의했다.
또 전국 최대 규모의 180홀 도립 파크골프장 조성사업은 전북특별자치도지사 공약과 연계한 사업으로 마령면 계서리 일원에 국내 최초 고원형 파크골프장을 조성하는 내용이다.
전 군수는 기후와 입지, 확장성 등 최적의 여건을 갖춘 진안군이 최적지임을 강조하며 전북특별자치도 체육시설 확충 정책계획 반영을 요청했다.
정원형 생태관광거점 조성사업은 백운면 노촌리 일원에 산림약용식물을 활용한 생태관광과 치유, 연구 거점을 조성하는 사업으로 전북특별자치도의 생태관광 활성화 정책과 연계해 추진 필요성을 설명하고 도 차원의 지원을 건의했다.
전춘성 군수는 "군의 핵심 현안사업이 도정에 반영될 수 있도록 적극 건의했다"며 "앞으로도 주요 사업이 차질 없이 추진될 수 있도록 전북특별자치도와 긴밀히 협의해 나가겠다"고 말했다.
gojongwin@newspim.com