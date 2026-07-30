전주시, 지역건설산업 활성화 첫 현장 소통…수주 확대·협력체계 강화

AI 핵심 요약beta
- 전주시가 30일 지역건설업계와 첫 공식 간담회를 열어 수주 확대와 건설산업 활성화 방안을 논의했다.
- 시와 협회·건축사회는 공사 정보 공유와 공동도급·분할발주 검토로 지역업체 참여 기회 확대에 협력하기로 했다.
- 전주시는 정기 간담회와 현장 소통으로 지속 가능한 성장 기반을 마련하고 지역경제 활성화를 추진하기로 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
공동도급·분할발주 검토…지속 가능한 지역건설 성장 기반 마련
[전주=뉴스핌] 이백수 기자= 전북 전주시는 30일 민선9기 출범 이후 처음으로 지역건설업계와 공식 소통에 나서며 지역업체의 수주 확대와 건설산업 활성화를 위한 협력체계 구축에 나섰다고 밝혔다.
시는 이날 대한전문건설협회 전북특별자치도회와 전북특별자치도 전주지역 건축사회를 차례로 방문해 지역건설산업 활성화를 위한 간담회를 개최했다.
간담회에는 장재영 건설안전국장을 비롯한 시 관계자들이 참석해 지역건설업계 현황과 수주 실적, 도내 대형 건설현장 하도급 참여 확대 방안 등을 논의했다.
또 대규모 공사 시공사 본사 방문 계획과 특정건축물 정리법 시행 대비 준비사항, 전주지역 주요 공사 현황 등을 공유하고 민간·공공공사에서 지역업체 참여를 확대할 수 있는 실질적인 방안을 모색했다.
참석자들은 공사 정보를 공유하며 지역업체의 참여 기회를 넓히는 데 뜻을 모았으며 시는 사업 초기부터 공동도급과 분할발주 등을 적극 검토해 지역업체 수주 확대를 지원할 계획이다.
아울러 정기적인 간담회와 현장 중심 소통을 통해 지역건설산업의 지속 가능한 성장 기반을 마련하고 지역경제 활성화로 이어질 수 있도록 협력을 강화하기로 했다.
임근홍 대한전문건설협회 전북특별자치도회장은 "건설산업과 지역경제 활성화를 위한 전주시 행정에 적극 협조하겠다"며 지속적인 소통을 당부했다.
박광성 전북특별자치도 전주지역 건축사회장도 "전주시와 긴밀한 협력을 통해 지역건설 활성화에 힘을 보태고 특정건축물 지원센터와 양성화 상담창구 운영에도 적극 지원하겠다"고 말했다.
장재영 전주시 건설안전국장은 "민선9기 출범 이후 첫 공식 소통인 만큼 의미가 크다"며 "지역건설업체가 실질적인 수주 성과를 거둘 수 있도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.
lbs0964@newspim.com