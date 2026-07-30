조지훈 전주시장 "소통행정 기반 구축·재정 정상화 추진 본격화"

AI 핵심 요약beta
- 조지훈 전주시장은 30일 취임 30일 기자회견을 열고 시정 비전과 성과·계획을 발표했다
- 조 시장은 열린 소통행정과 재난 예방 행정, 방산 혁신 클러스터 조성 등으로 변화와 혁신을 추진했다
- 조 시장은 재정 정상화와 4대 핵심 전략을 통해 '우리가 특별해지는 도시, 전주'를 구현하겠다고 밝혔다
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재정혁신특별위원회 구성 본격화…4대 핵심 전략 중심 도시 도약 추진
[전주=뉴스핌] 이백수 기자= 조지훈 전주시장은 30일 민선9기 출범 한 달을 맞아 전주시청 브리핑룸에서 취임 30일 기자회견을 열고 시정 비전인 '우리가 특별해지는 도시, 전주!' 실현을 위한 지난 한 달간의 주요 성과와 향후 추진 계획을 발표했다.
조 시장은 "지난 한 달은 시민의 뜻을 시정에 반영하는 시민 주권 소통행정의 기반을 다지는 시간이었다"며 "시민 중심 소통행정과 현장 대응 체계 구축, 재정 정상화, 미래 신산업 기반 확충 등 다양한 분야에서 변화와 혁신을 시작했다"고 밝혔다.
취임식 대신 정책 브리핑으로 업무를 시작한 조 시장은 시청 1층 스피드게이트 차단 기능을 해제하고 시장실 옆에 시민 소통공간을 조성하는 등 누구나 자유롭게 찾을 수 있는 열린 시정을 구현하는 데 힘써왔다.
또 진기들 배수펌프장과 월평 재해위험 개선지구 등 재난 취약 현장을 찾아 예방 체계를 점검하고 안전 위협 요소를 신속히 처리하는 현장 중심 행정 강화를 주문했다.
지역 경제 활성화를 위한 미래 성장동력 확보에도 속도를 냈다. AI·ICT 기업을 방문해 현장 의견을 청취했으며 방위사업청·전북특별자치도와 함께 '전북 전주 방산 혁신 클러스터 업무협약'을 체결해 전주 탄소산단을 중심으로 방위산업 진출 기반을 마련했다.
조 시장은 민선9기 최우선 과제로 재정 회복과 정상화를 제시했다. 이를 위해 취임 1호 결재 사업인 재정 혁신 특별위원회를 신속히 구성하고 시의회와 협력해 재정 위기 극복에 나설 계획이다.
신규 지방채 발행은 최대한 억제하고 재정 투자사업의 적정성을 엄격히 심사하는 한편 93개 전 부서와 직접 주요 사업과 현안을 점검하며 재정 건전성 확보에 집중하고 있다.
조 시장은 "시민 모두의 존엄을 지키는 '우리가 특별해지는 도시, 전주'를 만들기 위해 시민 존중 도시, AI 특별 도시, 시민 돌봄 책임 도시, 아시아 5대 문화산업 도시 등 4대 핵심 전략을 반드시 실현하겠다"며 "전북 13개 시군을 잇는 플랫폼 도시로 성장할 수 있도록 변화와 혁신을 구체적인 성과로 이어가겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com