부산시, 외국인 관광객 상반기 242만명 돌파…올해 목표 60.5% 달성

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대만·중국 방문객 증가 관광시장 다변화

상반기신용카드 지출액 5914억 원 달성

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산을 찾은 외국인 관광객이 올해 상반기 240만명을 돌파했다.

부산시는 올해 들어 6월까지 부산 방문 외국인 관광객 수가 242만 629명으로 집계돼 연간 유치 목표 400만명의 60.5%를 달성했다고 30일 밝혔다.

이는 전년 동기 168만 2415명보다 43.9% 늘어난 수치로 지난 6월 한 달 동안 48만 4057명이 부산을 방문해 올해 들어 월간 기준 최다를 기록했다.

시티투어 2층 버스 전경[사진=부산시] 2025.01.19

국가·지역별로는 대만 47만 7606명, 중국 46만 8876명, 일본 29만 1141명, 미국 21만 9147명, 필리핀 9만 3061명 순으로 집계됐다. 대만은 전년 동기 대비 54.0% 증가해 상반기 누적 방문객의 19.7%를 차지하며 1위를 차지했다.

중국은 같은 기간 90.7% 증가했고 특히 6월에는 10만 8000명(22.5%)이 방문해 월간 기준 최대 비중을 보였다. 미국 방문객은 21만 9147명으로 전년 동기 대비 76.4% 늘며 4위를 기록했고 프랑스 2만 6889명(+112.9%), 호주 3만 8369명(+41.8%), 영국 3만 8501명(+24.7%) 등 구미주 시장도 크게 늘어 외래 관광시장의 다변화 흐름이 뚜렷해졌다.

한국관광공사 신용카드 빅데이터 분석에 따르면 상반기 부산의 외국인 관광지출액은 5914억원으로 전년 동기 3621억원보다 63.0% 증가했다. 부산의 관광지출액 증가율 63.0%는 같은 기간 전국 평균 증가율 55.0%를 웃도는 수준이다.

구·군별 지출 비중은 지난해 해운대구에 32.7%가 집중됐던 구조에서 올해는 부산진구 26.7%, 해운대구 25.9%, 기장군 13.6% 등으로 분산되며 관광 소비 거점이 다변화되는 추세가 나타났다.

6월 외국인 관광객 수와 지출액이 모두 월간 최고치를 경신한 배경에는 'BTS 월드투어 아리랑 IN 부산' 공연 영향이 크게 작용한 것으로 분석됐다. 시가 통신사(KT)와 신용카드(BC) 데이터를 자체 분석한 결과 방탄소년단 공연 주간(6월 8~14일) 부산아시아드주경기장 반경 3㎞ 이내 외국인 유동 인구는 73만명으로 공연 전주 대비 341.9% 증가했다.

같은 기간 공연장 일대 외국인 신용카드 매출은 5억 4800만원으로 공연 전주 2억 5500만원보다 114.8% 늘었다. 연계 행사장인 해운대 '러브송라운지'(9억 8000만원), 광안리 '드론쇼'(1억 3200만원)에서도 높은 카드 매출이 집계됐다.

국가·지역별 카드 소비 규모를 보면 대만이 104억 6000만원으로 가장 컸고 일본 67억 3000만원, 미국 49억 4000만원, 중국 23억 1000만원 순으로 나타났다. 필리핀, 홍콩, 중국은 공연 전주 대비 지출액이 크게 늘어 대형 공연이 외국인 소비를 견인한 것으로 분석됐다.

부산연구원은 이 같은 빅데이터를 토대로 '메가 이벤트 개최에 따른 관광효과 분석' 현안 연구를 진행 중이며 최종 결과를 8월 말 발표할 예정이다.

전재수 부시장은 "2026년 상반기 외국인 관광객 242만명 돌파와 관광지출액 증가세는 부산이 세계적인 관광도시로 도약하고 있음을 보여주는 성과"라며 "관광객 수 확대에 그치지 않고 체류 기간 연장, 지역별 소비 균형 등 질적 성장을 위해 콘텐츠 확충과 관광 수용 태세 개선에 힘을 쏟겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com