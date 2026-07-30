서울시, 광화문광장·노들섬서 무료 야외 극장 운영

AI 핵심 요약beta
- 서울시가 30일 광화문·노들섬에서 무료 야외영화관 운영을 밝혔다
- 8월 1일 세종문화회관 외벽서 ‘리틀 아멜리’ 상영 등 시민 참여 행사 진행한다
- 8월 15~16일 노들섬 강변 모기장영화관 운영하며 야간 복합문화공간으로 확대할 계획이다
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8월 15~16일 아뜰리에 노들서 '강변 모기장영화관' 개최
세종문화회관 외벽 및 한강대교 하부 미디어파사드 활용
[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 서울시가 광화문광장과 노들섬에서 각각 미디어아트 전시플랫폼 '아뜰리에 광화'와 '아뜰리에 노들'을 활용해 무료 야외 영화관을 운영한다고 30일 밝혔다.
서울시는 오는 8월 1일 아뜰리에 광화에서 '세종뜨락 작은 영화관'을, 8월 15~16일 아뜰리에 노들에서 '강변 모기장영화관'을 개최한다. 이번 행사는 세종문화회관 외벽과 한강대교 하부 미디어파사드를 활용해 시민들이 도심과 한강의 야경을 배경으로 여름밤 영화를 즐길 수 있도록 기획됐다.
세종뜨락 작은 영화관은 8월 1일 오후 8시 세종문화회관 외벽을 대형 스크린으로 활용해 애니메이션 '리틀 아멜리'를 상영한다. 사전 신청자 50명과 현장 신청자 10명 등 총 60명이 빈백에 앉아 영화를 감상할 수 있다. SNS 인증 이벤트와 경품 추첨 등 시민 참여 프로그램도 함께 진행된다.
노들섬 한강대교 하부에서는 8월 15일과 16일 오후 8시 강변 모기장영화관이 열린다. 행사장에는 최대 4명이 이용할 수 있는 대형 모기장 20동과 사일런트 헤드폰이 마련된다. 15일에는 '트롤: 밴드 투게더', 16일에는 '씽2게더'를 상영한다. 행사별로 20개 팀을 모집한다. 참가 신청은 미디어아트 서울 인스타그램을 통해 받는다.
서울시는 이번 시범사업을 계기로 미디어아트 전시플랫폼을 공연, 영화, 체험 등을 즐길 수 있는 시민 참여형 복합문화공간으로 확대하고 다양한 야간 문화 프로그램을 발굴해 서울의 대표 야간문화 콘텐츠로 육성할 계획이다.
최인규 서울시 디자인정책관은 "광화문광장과 한강이라는 서울의 대표 명소에서 시민들이 색다른 방식으로 여름밤을 즐길 수 있도록 프로그램을 마련했다"며 "운영 결과를 바탕으로 미디어아트 전시플랫폼을 활용한 상시 문화 프로그램을 확대해 나가겠다"고 말했다.
blue99@newspim.com