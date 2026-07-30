서울 교사 3명 '대한민국 정보교육상'…전국 시도 중 최다 수상

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피지컬 AI·맞춤형 진로교육 성과 인정

2022년 이후 5년 연속 수상자 배출

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 서울시교육청은 교육부가 주최하고 한국과학창의재단이 주관하는 '2026년 대한민국 정보교육상' 수상자로 서울지역 교사 3명이 선정됐다고 30일 밝혔다.

수상자는 서성원 마포고등학교 교사와 오상희 서울대학교사범대학부설중학교 교사, 김태서 인덕과학기술고등학교 교사다.

왼쪽부터 서성원, 김태서, 오상희 교사. [사진=서울시교육청]

올해 정보교육상 수상자는 전국에서 총 10명이 선정됐다. 서울에서는 3명이 이름을 올려 전국 시도교육청 가운데 가장 많은 수상자를 배출했다.

서울은 2022년부터 올해까지 5년 연속 정보교육상 수상자를 냈다. 최근 5년간 서울지역 수상자는 모두 11명이다.

대한민국 정보교육상은 학교 현장에서 정보교육 발전에 기여한 교원을 발굴하고 우수 사례를 확산하기 위해 수여하는 교육부 장관상이다. 최근 5년간의 활동을 중심으로 정보수업과 평가 방식 개선, 학생 진로·진학 지도, 정보교육 연구와 성과 확산 등을 종합적으로 평가한다.

수상자에게는 교육부 장관상과 해외 학술시찰 기회가 주어진다. 우수사례 발표와 사례집 제작, 정책 연구 자문, 교원 연수 강사 활동 등을 통해 교육 현장의 성과도 공유한다.

시상식은 다음 달 6일부터 7일까지 부산 벡스코에서 열리는 '2026년 대한민국 과학·수학·정보교사 콘퍼런스'와 연계해 진행될 예정이다.

서성원 교사는 마이크로비트와 로봇을 활용한 피지컬 AI 수업과 실제 데이터를 활용하는 AI 프로젝트를 운영했다. 학생들이 인공지능의 원리를 직접 만들고 탐구하며 익히도록 하고 디지털 교재와 실습자료를 개발해 최신 기술을 학교 수업에 적용했다.

로봇공학반과 AI 프로젝트를 운영해 학생들의 정보 분야 진로 탐색도 지원했다. 국가교육위원회 'AI시대 교육' 특별위원회와 교육부 AI 인재양성 추진단 등에 참여해 학교 현장의 경험을 국가 교육정책과 교육과정에 반영한 점도 평가받았다.

오상희 교사는 모든 학생이 AI와 정보기술의 기초를 익히면서 관심과 수준에 따라 심화학습을 할 수 있는 맞춤형 정보교육을 실천했다. 피지컬 AI와 프로젝트 수업을 통해 학생들이 프로그래밍으로 사회문제를 해결하도록 지도했다.

디지털 새싹과 해커톤, AI·로봇 캠프 등 체험 프로그램을 운영하고 AI 중점학교 운영과 교과서 집필, 교원 연수에도 참여해 우수 수업 사례를 확산했다.

김태서 교사는 학생의 수준과 전공에 맞춘 정보교육을 통해 특성화고 학생들의 진로 개척을 지원했다. 반복해서 학습할 수 있는 디지털 수업자료를 개발하고 생성형 AI 윤리와 데이터 분석, 지도 제작 등 실생활 연계 프로젝트를 운영했다.

학생별 적성과 가능성을 반영한 진로지도를 통해 금융권 취업과 창업을 지원했다. 정보 교과서와 AI 교육자료를 집필하고 교사 커뮤니티와 연수를 운영해 정보교육 사례를 공유한 공로도 인정받았다.

정근식 서울시교육감은 "이번 수상은 학생의 삶과 미래를 연결하는 정보교육을 위해 학교 현장에서 꾸준히 실천해 온 교사들의 열정과 전문성이 인정받은 뜻깊은 성과"라며 "서울교육은 앞으로도 모든 학생이 AI 시대에 필요한 역량을 기를 수 있도록 학교 현장의 우수한 정보교육 사례를 적극 확산하고 교원의 전문성 신장을 지속적으로 지원하겠다"고 밝혔다.

jane94@newspim.com