부산진해경자청, 남문지구 장기 미분양 공동주택 용지 규제 완화

AI 핵심 요약beta
- 부산진해경자청이 29일 남문지구 A7블록 실시계획 변경을 승인했다
- 용적률 상향·층수 완화·주택 규모 확대해 장기 미분양 해소와 정주 기능 강화에 나섰다
- 토지가치 상승분 70%를 공공기여로 환원해 커뮤니티센터·복지시설 등 공공사업에 투입할 계획이다
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주거 여건 개선·공공기여 재원 확보
[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 부산진해경제자유구역(경자청) 남문지구 A7블록이 10년 넘게 미분양 상태에서 벗어나도록 용적률·층수·주택 규모를 조정해 분양 여건과 정주 기능을 동시에 끌어올리는 계획이 추진된다.
경차청은 남문지구 공동주택용지 A7블록의 장기 미분양 해소와 경제자유구역 활성화를 위해 사업시행자인 경남개발공사가 신청한 남문지구 실시계획 변경을 승인했다고 29일 밝혔다.
남문지구 A7블록은 2014년 이후 3차례 분양을 시도했고 2014년에는 수의계약까지 체결했으나 저층 건축과 낮은 용적률로 사업성이 부족해 계약이 해지되는 등 현재까지 분양이 이뤄지지 못했다.
이번 변경으로 공공주택용지 A7-1, A7-2 블록은 하나의 필지로 통합되고 용적률은 180%에서 220%로 상향됐다. 건축물 높이 기준도 12층 이하에서 평균 20층, 최고 25층까지 완화했다.
주택 규모는 기존 전용 60㎡ 이하에서 85㎡ 이하까지 확대해 중형 위주의 공급이 가능하도록 했으며 시장 수요를 반영한 주거단지 조성이 가능해졌다.
경제자유구역의 외국인 정주 기능을 유지하기 위해 기존 계획된 외국인 임대주택 260세대는 그대로 유지하며 관련 법령에 따라 공급을 추진하기로 했다.
경자청은 실시계획 변경안을 검토하는 과정에서 경상남도와 창원시 등 3개 기관 13개 부서와 협의를 마쳤고 부산진해경제자유구역 도시개발 자문위원회의 자문 결과를 반영해 공공성을 확보했다고 설명했다.
경자청은 이번 변경으로 장기간 활용되지 못한 A7블록 분양이 촉진돼 향후 공동주택 건설사업을 추진할 수 있는 여건이 마련될 것으로 보고 있다.
공동주택 건설이 현실화될 경우 기업 종사자와 지역 주민의 정주 여건이 개선되고 진해신항과 가덕도신공항 등 대규모 개발에 따른 미래 주거 수요에도 대응할 수 있을 것으로 전망했다. 남문지구 주거 기능 강화와 상권 활성화, 경제자유구역 경쟁력 제고에도 일정한 효과가 발생할 것으로 내다봤다.
경남개발공사는 향후 토지가치 상승분의 약 70%를 공공기여 재원으로 환원할 계획이다. 확보된 재원은 향후 분양계약 체결 이후 공공기여금 규모와 납부 시기를 확정하고, 창원시 수요 조사와 협의를 거쳐 남문지구 내 주민 생활형 커뮤니티센터, 문화·복지시설, 생활기반시설 등 공공사업에 투입할 방침이다.
박성호 청장은 "이번 실시계획 변경은 10년 이상 장기 미분양 상태였던 공동주택용지의 토지이용 규제를 개선해 남문지구 활성화의 계기를 마련했다"면서 "사업이 계획대로 추진될 수 있도록 지원하고 개발이익은 공공기여를 통해 경제자유구역과 지역사회가 함께 성장하는 구조를 만드는 데 힘쓰겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com