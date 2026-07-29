홍명보 감독 "법인카드 모두 대표팀 업무용"...사적 사용 의혹 전면 반박

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 홍명보 전 축구 국가대표팀 감독이 재임 시절 대한축구협회 법인카드를 사적으로 사용했다는 의혹에 대해 "모든 법인카드 사용은 협회 규정에 따른 업무상 지출이었다"라며 정면으로 반박했다.

홍 전 감독은 29일 'JTBC 법인카드 보도 관련 반박문'을 발표하고 "국가대표팀 감독 재임 당시 자택이 위치한 분당구 내 식당에서 2년간 법인카드 약 1400만원을 사용했다는 보도가 있었지만, 기사 내용의 일부는 사실과 다르다"라고 주장했다.

[서울=뉴스핌] 29일 대표팀 감독직 사퇴 기자회견을 진행한 홍명보 감독. [사진 = 대한축구협회] 2026.06.29 wcn05002@newspim.com

앞서 JTBC는 홍 전 감독이 대표팀 감독 재임 기간 자택 인근 식당에서 약 1408만원을 법인카드로 결제했다고 보도했고, 진선미 더불어민주당 의원도 관련 내용을 공개하며 법인카드 사용의 적절성에 의문을 제기했다.

이에 대해 홍 전 감독은 "법인카드는 대한축구협회 규정에 따라 정해진 용도와 한도 내에서만 사용했고, 모든 사용 내역은 협회에 증빙과 정산 절차를 거쳤다"라며 "재임 기간 단 한 차례도 부적절한 사용이라는 지적이나 시정 요구를 받은 적이 없다"라고 강조했다.

논란이 된 공휴일 법인카드 사용에 대해서도 대표팀 업무 특성상 불가피했다고 설명했다. 홍 전 감독은 "대표팀 감독과 코칭스태프의 가장 중요한 업무 가운데 하나는 K리그 선수들을 직접 관찰하는 것"이라며 "K리그 경기는 대부분 주말과 공휴일에 열리고, 국가대표 명단 역시 대부분 월요일 발표가 이뤄져 직전 주말 회의는 필수였다"라고 밝혔다.

이어 "주말과 공휴일 법인카드 사용은 대표팀 업무 수행 과정에서 발생한 코칭스태프 식사와 업무 추진 비용"이라며 "대표팀 운영 특성을 고려하면 자연스러운 업무 지출이었다"라고 설명했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 홍명보 감독. [사진=로이터] 2026.06.29 psoq1337@newspim.com

자택이 있는 경기 성남시 분당구에서 법인카드 사용이 집중됐다는 지적에 대해서도 업무 환경 때문이라고 반박했다. 홍 전 감독은 "외국인 코칭스태프가 모두 분당구에 거주했다"라며 "주앙 아로소 코치는 삼평동 소재 호텔에, 티아고 마이아 코치와 누누 마티아스 피지컬 코치, 페드로 코마 골키퍼 코치는 정자동에 거주했다"라고 설명했다.

이어 "코칭스태프는 분당구 소재 공유오피스를 회의 장소로 사용했고 식사 역시 인근에서 이뤄졌다"라며 "지난해 두 차례 대표팀이 분당구 정자동 더블트리 바이 힐튼 호텔에 소집돼 동아시안컵과 북중미 월드컵 아시아 3차 예선을 준비했던 만큼 업무상 지출이 자연스럽게 분당에 집중될 수밖에 없었다"라고 덧붙였다.

특히 논란이 된 한우전문점과 중식당, 국밥집 등에서의 법인카드 사용에 대해서도 사적 이용이 아니었다고 선을 그었다. 홍 전 감독은 "한우전문점과 중식당을 개인적으로 방문할 때는 개인카드를 사용했다"라며 "보도 이후 확인한 결과 지난 2년간 해당 식당에서 개인카드 사용 금액이 법인카드 사용 금액과 거의 동일했다. 카드 명세로 모두 확인이 가능하다"라고 밝혔다.

또 "국밥집 역시 개인카드 사용이 더 많았고, 보도와 달리 혼자 법인카드로 식사한 적은 한 번도 없다"라고 강조했다.

중식당을 자주 이용한 이유에 대해서도 설명했다. 홍 전 감독은 "대표팀 코칭스태프가 사용한 공유오피스 회의실에서 도보 1분 거리에 있는 식당으로, 독립된 룸이 있어 회의와 식사를 함께 진행하기에 적합해 지속적으로 이용했다"라고 말했다.

정몽규 대한축구협회장(왼쪽부터), 박주호 전 대한축구협회 전력강화위원회 위원, 홍명보 축구 국가대표팀 감독이 2024년 9월 24일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 문화체육관광위원회의 대한축구협회 등에 대한 현안질의에 출석해 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

홍 전 감독은 "저는 법인카드와 개인카드를 철저히 구분해 사용했다"라며 "자택과 가깝다는 이유만으로 업무상 사용까지 사적으로 해석하고, 대표팀의 업무 환경과 코칭스태프의 거주 환경을 고려하지 않은 이번 보도는 매우 유감스럽다"라고 밝혔다.

이어 "관련 증빙자료는 국회 청문회에서 충분히 소명할 수 있도록 준비하고 있으며, 청문회에 직접 출석해 자세히 설명하겠다"라고 덧붙였다.

한편 홍 전 감독은 30일 국회에서 열리는 대한축구협회 관련 청문회에 증인으로 출석해 법인카드 사용 의혹과 대표팀 감독 선임 과정 등에 대해 직접 소명할 예정이다. 함께 증인으로 채택된 정몽규 전 대한축구협회장도 출석할 예정이지만, 당시 감독 선임을 주도했던 이임생 전 대한축구협회 기술이사는 해외 체류를 이유로 불출석을 통보했다. 참고인으로 채택된 박지성 K-축구 혁신위원장과 이영표 K-축구 혁신위원 등도 불출석 사유서를 제출한 것으로 알려졌다.

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