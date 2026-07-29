FIFA, 월드컵 운영 자회사 세워 민간에 지분 매각 추진...UEFA는 반발

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 국제축구연맹(FIFA)이 월드컵 등 주요 국제대회의 상업적 운영을 담당할 자회사를 설립하고 민간 투자자에게 일부 지분을 개방하는 방안을 추진하면서 축구계에 큰 논란이 일고 있다.

영국 파이낸셜타임스(FT)와 로이터통신 등에 따르면 FIFA는 상업 및 대회 운영을 담당할 신설 법인 'FIFA 포워드 엔터프라이즈(FFE)' 설립을 추진하고 있다. FIFA는 신설 법인의 기업가치를 약 200억달러(약 29조원)로 평가하고 있으며, 소수 지분을 매각해 최대 42억달러(약 6조원)를 조달하는 방안을 검토 중이다. 이를 위해 미국 투자은행 JP모건과 외부 투자자 유치 협의를 진행하고 있는 것으로 알려졌다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 잔니 인판티노 FIFA 회장. [사진=로이터] 2025.12.30 psoq1337@newspim.com

이번 거래에는 도널드 트럼프 미국 대통령의 사위 재러드 쿠슈너의 동생인 조슈아 쿠슈너가 운용하는 투자펀드 '스라이브 이터널(Thrive Eternal)'이 참여하는 방안도 논의되고 있는 것으로 전해졌다.

논의 중인 안에 따르면 FIFA는 신설 법인의 과반 지분을 유지해 경영권과 축구 행정, 경기 일정, 규정 등에 대한 최종 권한을 계속 보유한다. 민간 투자자는 초기 단계에서 20~30% 수준의 소수 지분만 보유하며 경영에는 참여하지 않는다. 또 FIFA 산하 211개 회원 협회에도 약 20%의 지분을 배분하는 방안이 검토되고 있다.

FIFA는 확보한 자금을 회원 협회 지원 확대와 축구 발전 사업에 재투자하겠다는 구상이다. 특히 회원 협회 지원금을 현재보다 최대 3배까지 늘리고, 각 협회가 경기장과 훈련시설 등 인프라 구축, 지도자 육성, 국가대표 운영, 유소년 및 여자축구 발전 등에 활용할 수 있도록 최대 2000만달러 규모의 일회성 지원도 가능할 것으로 기대하고 있다.

잔니 인판티노 FIFA 회장은 "전 세계 축구의 민주화를 위한 계획"이라며 "축구의 상업적 성공이 축구 전체의 지속 가능한 성장으로 이어져야 한다"라고 이번 구상을 설명했다. FIFA도 "FFE는 회원 협회를 위한 투자 플랫폼이며, 최종 추진 여부는 회원국들의 승인 절차를 거쳐 결정될 것"이라고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 잔니 인판티노. [사진=로이터] 2026.07.18 psoq1337@newspim.com

그러나 유럽축구연맹(UEFA)는 즉각 공개 성명을 내고 강하게 반발했다. UEFA는 "축구는 소유물도, 판매 대상도 아니다"라며 "축구의 정신과 거버넌스는 거래 가능한 자산이 아니며, 특히 누가 재정적 이익을 얻게 될지 투명하지 않은 상황에서는 더욱 그렇다"라고 비판했다. 이어 "이는 축구 행정기구가 결코 넘어서는 안 될 선을 넘은 일이며, FIFA가 축구를 팔 수 있는 것은 아니다"라고 강조했다.

영국 매체 '더타임스'도 우려의 목소리를 전했다. 신문은 민간 자본이 유입될 경우 투자 수익을 높이기 위해 월드컵 참가국 확대나 개최 주기 단축 등 상업성을 우선하는 요구가 커질 수 있다고 지적했다. 일부 잠재적 투자자들이 내부적으로 이번 거래를 "FIFA를 사는 것"이라고 표현하고 있다고도 보도했다.

또 더타임스는 인판티노 회장이 2031년 임기를 마친 뒤 신설 회사의 최고경영자(CEO)나 커미셔너를 맡을 가능성도 제기했지만, FIFA는 "그 문제는 전혀 논의된 적이 없다"라고 선을 그었다. 다만 "계획이 승인되더라도 FIFA 회장과 집행부가 신설 법인을 계속 통제하고 주도적인 역할을 맡게 될 것"이라고 덧붙였다.

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