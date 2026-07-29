판타지 K팝 애니메이션 '고스트밴드', 8월 26일 롯데시네마 단독 개봉

AI 핵심 요약beta
- 영화 '고스트밴드'가 8월26일 개봉했다
- 영혼을 보는 미타가 고스트4인과 밴드 결성했다
- 예고편과 포스터로 음악·공연 분위기 전했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
메인 포스터·예고편 공개
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 판타지 케이팝 애니메이션 '고스트밴드'가 오는 8월 26일 롯데시네마 단독 개봉을 확정하고 메인 포스터와 예고편을 공개했다.
29일 배급사에 따르면 영화 '고스트밴드'는 영혼을 보는 싱어송라이터 '미타'가 개성 만점 고스트 4인방과 밴드를 결성해 대형 기획사의 방해에 맞서 꿈의 콘서트 무대에 도전하는 이야기를 그렸다.
함께 공개된 메인 포스터에는 화려한 조명과 응원봉이 가득한 무대 위에서 기타를 연주하는 '미타'와 고스트 멤버들의 모습이 담겨 생동감 넘치는 라이브 공연의 분위기를 전한다.
메인 예고편은 영혼을 보는 능력을 지닌 '미타'가 고스트들과 음악으로 교감하는 과정을 경쾌하게 담았다. 폭발적인 밴드 사운드와 다채로운 OST, 이들을 위협하는 존재의 등장에 따른 긴장감이 어우러져 기대감을 높인다.
올여름 극장가에 신나는 음악 에너지를 선사할 판타지 케이팝 애니메이션 '고스트밴드'는 오는 8월 26일 전국 롯데시네마에서 단독 개봉한다.
taeyi427@newspim.com