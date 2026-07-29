정문성, 디즈니+ '상남자' 합류…박정민과 호흡

AI 핵심 요약beta
- 배우 정문성이 29일 디즈니+ 시리즈 상남자 출연했다
- 상남자는 CEO가 20년 전 신입사원으로 회귀해 인생을 재개척하는 오피스 회귀물이다
- 정문성은 한성전자 대리 김영길 역 맡아 현실 직장인 연기로 몰입도 높일 예정이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 정문성이 디즈니+ 오리지널 시리즈 '상남자'에 출연하며 또 한 번 새로운 연기 변신에 나선다.
동명의 인기 웹툰을 원작으로 한 '상남자'는 오로지 성공만을 좇아 대기업 CEO 자리에 올랐지만 하루아침에 모든 것을 잃은 한 남자가 20년 전 신입사원으로 회귀해 인생을 다시 개척해 나가는 오피스 회귀물이다. 박정민을 비롯해 배성우, 김지현, 문상훈, 김민 등이 출연을 확정하며 기대를 모으고 있다.
정문성은 극 중 한유현(박정민)의 회사 선배이자 한성전자 상품기획팀 대리 김영길 역을 맡았다. 엔지니어 출신인 김영길은 신중한 분석력과 끈기를 바탕으로 업무를 수행하는 인물로, 정문성은 현실 직장인의 모습을 섬세하게 그려내며 극의 몰입도를 높일 예정이다.
정문성은 최근 ENA 드라마 '허수아비'에서 평범한 서점 주인 이기환과 연쇄살인범 이용우를 오가는 1인 2역 연기로 강렬한 존재감을 드러냈다. 이 밖에도 '감사합니다', '신성한, 이혼', '슬기로운 의사생활' 등 다양한 작품에서 안정적인 연기력을 선보이며 폭넓은 필모그래피를 쌓아왔다. 드라마뿐 아니라 뮤지컬 무대에서도 꾸준한 활동을 이어가며 장르와 매체를 넘나드는 활약을 펼치고 있다.
매 작품마다 탄탄한 연기 내공과 뛰어난 캐릭터 소화력을 입증해 온 정문성이 디즈니+ 오리지널 시리즈 '상남자'에서는 어떤 새로운 모습을 보여줄지 관심이 쏠린다.
moonddo00@newspim.com