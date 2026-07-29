이달 31일부터 10일간 '청계천 물 첨벙첨벙' 여름 시민체험형 축제

AI 핵심 요약beta
- 서울시는 31일 청계천에서 시민체험 축제를 연다.
- 시민 발 담그기·휴식공간 제공하고 편의시설·위생·안전 대책 강화했다.
- 청소·응급인력·비상연락망 등 위생·안전관리로 도심 피서공간 조성했다.
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[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 오는 7월 31일부터 8월 9일까지 10일간 청계천 청계폭포~광통교 120m 구간에서 여름철 시민체험형 축제 '2026 청계천 물 첨벙첨벙!'을 운영한다고 29일 밝혔다. 행사는 매일 오전 11시부터 오후 6시까지 운영되며, 우천 시에는 임시로 운영이 중단될 수 있다.
지난해 처음 선보인 이 행사는 도심 한복판에서 시원한 청계천 물길에 직접 발을 담그고 휴식을 취할 수 있는 이색 체험으로, 5만여 명의 시민과 국내외 관광객이 다녀갔다. 올해는 휴게 편의시설을 확충하고 위생·안전 대책을 한층 강화한다.
청계폭포~모전교~광통교 120m 구간은 시민들이 발을 담그고 쉴 수 있는 도심 속 휴식처로 조성된다. 수변 산책로에는 무더위를 피할 수 있도록 수변 휴게 의자와 테이블, 그늘막 등이 놓인다. 현장에는 아쿠아슈즈 무료 대여 부스가 운영된다.
시는 행사 기간 동안 현장 안내 배너의 QR코드를 통해 청계천 방문 인증 사진을 응모하는 '베스트 포토 이벤트'를 진행하며, 추첨을 통해 참가자들에게 소정의 경품을 증정한다.
현장 위생·안전 관리에도 만전을 기할 방침이다. 행사 전 하상 청소 2회, 행사 기간 중 1회 추가 청소를 통해 이끼·녹조류를 제거하는 등 위생 관리에 철저를 기한다. 운영요원(4명)·응급의료 인력(1명)·자원봉사자(5명) 등 10명의 전담인력을 상시 배치하고 인근 소방서·경찰서·응급실과의 비상 연락 체계를 이어간다.
정성국 물순환안전국장은 "지난해 시민과 관광객들의 큰 호응을 바탕으로 올해는 편의시설과 안전·위생 관리를 한층 강화해 행사를 준비했다"며 "멀리 피서를 떠나지 않아도 도심 한복판 청계천에서 온 가족이 함께 시원하고 안전하게 여름을 즐길 수 있기를 바란다"고 전했다.
kh99@newspim.com