전국 광역 단체장 7월 28일 일정

AI 핵심 요약beta
- 우상호 강원도지사가 12일 강릉·춘천에서 시상식과 협약, 방송 녹화를 했다
- 충북·경북 등 각 도지사와 시장들이 국무회의, 현안보고, 간부회의와 정책토론회에 참석했다
- 대전·세종·충남·인천 시장들은 14시 서울에서 열리는 시도지사협의회 정기총회에 참가했다
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▲우상호 강원도지사
-강릉시장 면담(09:30 통상상담실)
-제27회 의암대상 시상식 (10:30 통상상담실)
-강원 앵커 선포식 및 업무협약 (12:50 춘천 소담스퀘어)
-제8회 강원특별자치도 일자리대상 시상식(14:00 춘천 스카이컨벤션)
-MBC강원영동 '시사반장' 녹화 (14:30 춘천 다목적소양)
▲신용한 충북지사
-현안보고(09:00 여는마당)
-북부권 발전포럼 분과위원 면담(13:30 충주)
-충주시 현장방문(충주시 일원)
▲민형배 전남광주특별시장
- 국무회의(10:00 정부서울청사)
▲이철우 경북도지사
- 화공 굿모닝 특강(390회);K-방산의 현재와 미래(07:20 다목적홀)
- 실.국.원장 간부회의(09:30 원융실)
- 재부대구경북시도민회장단 내방(11:00 접견실)
- 국립경국대학교 의대 설립 추진 간담회(15:00 접견실)
▲추경호 대구광역시장
- 2차 공공기관 이전 국회 정책토론회(10:00 국회 제2세미나실)
▲허태정 대전시장
-제61차 대한민국시도지사협의회 정기총회(14:00 서울)
▲조상호 세종시장
-주간 간부회의(9:00 집현실)
-제61차 대한민국시도지사협의회 정기총회(14:00 서울)
▲박수현 충남지사
-국회의원 정책설명회(9:30 서울)
-제61차 대한민국시도지사협의회 정기총회(14:00 서울)
▲ 박찬대 인천시장
- 시도지사협의회 정기 총회 (14:00)
▲이원택 전북지사
- 공식일정 없음
[전국 종합=뉴스핌]
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