한국AI교육진흥협회, 전국 단위 AI 자격증 시험 운영 추진

AI 핵심 요약beta
- 한국AI교육진흥협회는 28일 AI 자격증 5종을 민간자격으로 등록했다
- AI활용능력 등 5종 자격으로 교육·검정을 연계한 실무형 AI 교육체계를 구축했다
- AI활용능력 1·2·3급과 무료 강의로 전국 단위 응시와 단계별 학습을 지원한다
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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 한국AI교육진흥협회(KAIEPA·카이에파, 협회장 김환홍)는 AI 자격증 5종의 민간자격 등록을 완료하고 전국 단위 AI 자격증 시험 운영을 추진한다고 밝혔다.
이번에 등록된 AI 자격증은 AI활용능력, AI교육강사, AI기업교육강사, AIUX디자이너, AI영상콘텐츠제작자 등 5종이다. 협회는 이를 바탕으로 AI 교육을 수강한 학습자가 단순히 강의를 듣는 데 그치지 않고, 자신의 AI 활용 능력을 자격 검정을 통해 확인할 수 있는 체계를 마련했다.
카이에파는 AI 무료 강의와 AI 무료 교육을 비롯해 기업 특강, 진로·취업 연계 교육, 전문직 대상 강연 등 다양한 AI 교육을 진행해왔다. 협회는 이번 AI 자격증 5종 등록을 계기로 교육과 검정을 연계한 실무형 AI 교육 체계를 개선한다는 방침이다.
특히 AI활용능력은 1급·2급·3급으로 운영돼 입문자부터 실무자까지 단계별 응시가 가능하다. 협회는 전국 어디서나 AI 자격증 시험에 응시할 수 있도록 검정 운영 체계를 확장하고, AI 무료 강의와 AI 무료 교육을 통해 더 많은 학습자가 AI 교육을 접할 수 있도록 지원할 예정이다.
최근에는 학생들을 대상으로 AI활용능력 교육과정과 3급 검정을 운영했다. 협회에 따르면 참여 학생들은 "AI가 어렵게만 느껴졌는데 직접 사용해보니 흥미로웠다", "콘텐츠 제작과 발표 준비에 AI를 활용할 수 있다는 점이 인상적이었다", "많은 것을 배우고 시험까지 응시해 보람찬 시간이었다"는 소감을 전했다.
김환홍 협회장은 "AI 교육은 미래 직업 역량과 연결되는 중요한 기반"이라며 "한국AI교육진흥협회는 AI 교육, AI 강의, AI 무료 교육, AI 자격증을 하나의 흐름으로 연결해 실무형 AI 교육 기준을 만들어가겠다"고 말했다.
자세한 내용은 한국AI교육진흥협회(KAIEPA) 홈페이지에서 확인할 수 있다.
whitss@newspim.com