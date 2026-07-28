오믹스에이아이, 'Physical AI' 자율주행 실험실 개소

AI 핵심 요약beta
- 오믹스에이아이가 28일 자동화 실험실을 개소했다
- 검체 입고부터 단백체 분석·해석까지 전 과정 자동화했다
- 온코크로스와 아시아 암환자 멀티오믹스 DB 구축에 나섰다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= AI 기반 멀티오믹스 분석 플랫폼 전문기업 오믹스에이아이가 자동화 실험실 'Self-Driving Lab'을 개소했다고 28일 밝혔다.
이 실험실은 검체 입고부터 단백체 분석, 데이터 해석까지 전 과정을 자동화한 시스템이다. 사람의 개입을 최소화해 분석 속도와 재현성을 극대화하면서 대규모 고품질 데이터를 안정적으로 생산·관리할 수 있다.
개소식에는 글로벌 분석장비 기업 애질런트 테크놀로지스의 조나 커크우드 글로벌 부사장과 바랏 바르드와지 아시아태평양 부사장 등이 참석했다.
회사에 따르면 자동화 구축으로 단백체 분석 서비스의 원가 경쟁력을 확보했다. 분석 서비스 판매로 즉각적인 매출을 창출하고, 축적된 고품질 데이터가 AI 해석 능력을 강화해 더 큰 수요를 불러오는 구조를 완성했다.
오믹스에이아이는 AI 신약개발 기업 온코크로스와 손잡고 '아시아 암환자 멀티오믹스 데이터베이스' 구축을 추진한다. 인종적 특성이 반영된 아시아 암환자의 단백체 데이터는 글로벌 제약사들의 수요가 증가하는 분야다. 양사는 데이터베이스 공동 구축 및 분석 서비스 사업을 통해 시장 지위를 선점하고 기술 이전 및 글로벌 제약사 대상 데이터 판매 사업화에 속도를 낼 계획이다.
박종배 오믹스에이아이 부사장(CTO)은 "자동화 실험실을 통해 온코크로스와 구축 중인 아시아 암환자 멀티오믹스 데이터베이스는 글로벌 제약사들이 아시아인 대상 신약 연구 진행 시 반드시 거쳐야 할 핵심 데이터 인프라가 될 것"이라고 말했다.
신동명 대표는 "이번 자동화 실험실은 오믹스에이아이가 단순 분석 서비스 기업을 넘어 신약개발과 정밀의료의 성공률을 극대화하는 데이터 플랫폼 기업으로 도약하는 전환점"이라며 "국내외 파트너들과 함께 아시아를 대표하는 멀티오믹스 데이터 생태계를 완성하겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com