아모레퍼시픽, 70년 R&D 자산에 AI 입혔다…연구 특화 AI '레몬' 구축

AI 핵심 요약beta
- 아모레퍼시픽이 28일 연구 특화 생성형 AI플랫폼 LEMON을 구축했다고 밝혔다
- KT와 데이터 하이웨이 프로젝트로 연구데이터를 통합·표준화한 AI 데이터 허브를 만들었다
- LEMON 도입으로 자료·규제 검토 등 업무 시간이 10여일에서 5분 수준으로 단축됐다
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 아모레퍼시픽이 70여 년간 축적한 연구개발 자산을 기반으로 연구 특화 생성형 AI 플랫폼을 구축했다고 28일 밝혔다.
아모레퍼시픽은 KT와 함께 추진한 '데이터 하이웨이' 프로젝트를 통해 연구 자산을 AI가 이해하고 활용할 수 있는 형태로 재설계하고, 이를 기반으로 연구 특화 생성형 AI 서비스 'AI 어시스턴트 레몬(AI Assistant LEMON, Lab Efficiency Mode ON)'을 개발했다.
아모레퍼시픽은 1954년 국내 최초로 화장품 연구실을 설립한 이후 원료 정보, 처방 데이터, 연구 보고서, 특허, 논문 등 방대한 연구개발 자산을 축적해왔다. 다만 이들 데이터가 여러 시스템에 분산돼 있어 필요한 정보를 찾고 활용하는 데 어려움이 있었고, AI 활용 측면에서도 한계가 있었다.
이에 아모레퍼시픽은 지난해부터 사내 AX 조직을 중심으로 KT와 함께 데이터 하이웨이 프로젝트를 추진했다. 양사는 공동으로 AI 활용에 최적화된 'AI 레디 데이터(AI Ready Data)' 기반 플랫폼과 AI 서비스를 설계·개발했으며, 수백만 건에 달하는 원료 데이터, 처방 데이터, 연구 보고서 등 정형·비정형 데이터를 통합·표준화한 'AI 데이터 허브'를 구축했다.
이를 기반으로 개발된 LEMON을 활용해 연구원들은 연구개발은 물론 생산, 품질, 규제 대응 등 다양한 업무에서 방대한 연구 데이터를 쉽고 빠르게 검색·분석·활용할 수 있게 됐다. AI 시스템을 통한 연구 과정에서의 탐색과 발굴, 제안도 가능해졌다.
아모레퍼시픽 R&I센터 연구원측은 "베타 테스트 결과, 기존 약 12일이 소요되던 제품 기획 단계의 연구자료 및 규제 검토 업무가 약 5분으로 단축됐다. 특정 원료의 연구 이력과 제품 적용 가능성을 검토하는 데 걸리던 시간도 약 6일에서 5분 수준으로 줄었다"고 설명했다.
서병휘 아모레퍼시픽 R&I센터장(CTO)은 "앞으로 AI 플랫폼은 반복적인 탐색과 분석을 담당하고, 연구자는 창의적인 질문과 혁신에 집중하게 될 것"이라며 "데이터 하이웨이와 LEMON은 새로운 연구 환경을 만들어가는 출발점이 될 것"이라고 말했다.
fineview@newspim.com