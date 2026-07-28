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[종합] 李-룰라, 140분 마라톤 회담…'포옹'으로 시작해 '손하트'로 마무리

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AI 핵심 요약

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  • 이재명 대통령은 27일 브라질에서 룰라 대통령과 회담해 핵심광물 공급망·한-메르코수르 무역협정 재개에 합의했다.
  • 양국은 경제·통상 위원회를 통해 무역·투자·방산·우주·디지털 등 협력을 확대하고, 메르코수르와의 TA 재개를 위한 실무그룹을 설치하기로 했다.
  • 무역협정이 타결되면 한국 기업의 남미 진출과 핵심광물 확보 기회가 커지는 반면 농축산물 개방에 따른 국내 피해 완화 대책 마련이 관건이다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

공급망 협력 공감대…메르코수르 무역협정 재개 성과
양해각서 6건·협력각서 1건 체결…무역·투자·방산 등
룰라 "메르코스로 협의 재개에 장애물 없게 할 것"
'공장 노동자' 공감대 언급하며 친분 드러내기도

[서울=뉴스핌] 박찬제 김미경 기자 = 브라질을 국빈 방문 중인 이재명 대통령은 27일(현지시간) 브라질 브라질리아 대통령궁에서 루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령과 약 140분간의 정상회담을 통해 양국의 공급망 협력에 공감대를 세웠다.

특히 이 대통령은 브라질 방문 이전부터 현지 언론 등을 통해 밝힌 한-메르코수르(Mercosur·남미 공동시장)와의 무역협정(TA) 재개를 위한 성과도 거뒀다. 협상을 위해 양국이 실무그룹을 가동하기로 한 것이다. 

이 대통령은 이날 오전 10시30분께 브라질 기마 의장대의 호위를 받으며 대통령궁에 도착했다. 차량에서 내려 대통령궁 광장까지 도보로 이동한 이 대통령은 룰라 대통령과 마주해 포옹하며 인사했다. 두 정상은 약 한 달 전 지난 6월 프랑스 에비앙에서 열린 주요 7개국(G7) 정상회의에서도 만난 바 있다.

[서울=뉴스핌] 이재명 대통령과 루이스 이나시우 룰라 다 시우바 브라질 대통령이 27일(현지 시간) 브라질리아 대통령궁에서 양해각서(MOU) 서명식을 지켜보고 있다. [사진=KTV] 2026.07.28

◆ 핵심 광물 공급망·메르코수르 협상 재개가 핵심

이 대통령과 룰라 대통령은 이후 대통령궁으로 이동해 오전 11시 8분부터 오후 1시 28분까지 140분간 소인수·확대 정상회담을 가졌다. 이 자리에서는 매장량 기준 세계 2위 규모인 브라질의 희토류 등 '핵심 광물 공급망 협력 방안'과 '한-메르코수르 무역협정 협상 재개 방안'이 주요 안건으로 다뤄졌다.

소인수·확대 정상회담 이후에는 공동언론발표를 통해 양국의 협력 사항을 소개했다. 정상회담 이전부터 가동된 '경제·통상 위원회'를 중심으로 무역과 투자, 방산, 항공우주, 핵심 광물, 디지털 경제 등 신산업 영역으로 협력을 대폭 확장하기로 했다. 

양국은 우주 산업 협력을 포함해 양해각서(MOU) 6건, 교육 협력각서(MOC) 1건까지 모두 7건의 각서를 체결했다.

룰라 대통령은 이 자리에서 한-메르코수르 무역협정 협상 재개를 위해 "실무그룹을 설치하기로 했다"며 "양국의 민감한 부분들을 발굴해 한국과 메르코수르의 무역협정 협의를 재개하는 데 장애물이 없도록 할 예정"이라고 밝혔다.

이 대통령은 "통상환경의 불확실성이 커지는 시대일수록 한국과 메르코수르 간 무역협정은 더 이상 미룰 수 없는 중요한 과제라는 데 깊이 공감했다"며 "한-메르코수르 무역협정은 우리 기업에는 남미공동시장으로 진출할 기회를 확대하고, 브라질 기업에는 한국을 거점으로 아시아 시장에 진출할 새로운 기회를 제공할 것"이라고 화답했다.

이재명 대통령과 루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령이 27일(현지시간) 브라질 브라질리아 대통령 관저인 아우보라다 궁에서 열린 공동언론발표를 마치고 손하트 포즈를 취하며 기념사진을 촬영하고 있다. [사진=KTV]

◆ 남미 공동시장 개방되나…관건은 韓 농축산물 시장

메르코수르는 브라질과 아르헨티나를 포함한 인구 3억 명 규모의 거대한 시장이다. 

한국에 있어 메르코수르는 남미의 거대 신흥시장에 진출하며 시장 다변화를 꾀할 수 있는 미래 거점으로 떠오르고 있다. 그러나 메르코수르는 한국이 아직 포괄적 자유무역협정(FTA)을 체결하지 못한 미개척 거대 시장으로 남아 있다.

2018년 협상 개시 이후 코로나19 팬데믹과 각국 정권 교체, 회원국 간 내부 이견 등으로 협상 속도가 지연되거나 정체된 상황이었다. 

이 대통령과 룰라 대통령의 합의에 따라 무역협정 협상이 재개되고 타결되면 한국은 자동차, 자동차 부품, 전자제품, 기계, 철강 등을 메르코수르에 수출할 기회를 얻는다.

특히 니켈, 리튬, 희토류 등 미래 첨단 산업(이차전지, 전기차 등)의 필수 핵심 광물, 원자재 수급 기반을 안정적으로 조달하고, 청정에너지와 에너지 전환 분야에서의 협력을 대폭 강화할 수 있다.

다만 변수는 농축산물 부분이다. 메르코수르 회원국들이 쇠고기·닭고기·대두·옥수수 등 농축산물과 원자재의 한국 시장 진출 확대를 요구하고 있기 때문이다. 

한국 농축수산업계의 피해 우려를 완화할 수 있또록 민감 품목에 대한 충격을 최소화하는 보완대책이 필요할 것으로 예상된다.

또한 최신 글로벌 통상 환경을 반영한 포괄적 협정틀을 마련해야 하는 것도 과제다.

이재명 대통령과 루이스 이나시우 룰라 다 시우바 브라질 대통령이 올해 2월 23일 청와대에서 열린 국빈 방한 환영 만찬에서 서로를 안고 인사를 나누고 있다. 2026.02.23 [사진=청와대]

◆ '소년공 출신 두 대통령…정서적 유대로 양국 우호 교류 심화

정상회담 후 양 정상은 공동언론발표에서 두 사람의 젊은 시절 '공장 노동자'로 일했던 삶의 공통 분모를 언급하며 친분을 드러내기도 했다.

이 대통령은 "저와 룰라 대통령은 각별한 경험을 공유하고 있다"며 "룰라 대통령의 왼쪽 손가락이 하나 없는 것처럼 저도 어린 시절에 공장에서 일하다가 왼손을 다쳤다"고 밝혔다.

이 대통령은 그러면서 28일 상파울루에서 룰라 대통령이 젊은 시절 몸담았던 금속노조 사무실을 방문할 계획이라고도 밝혔다. 노동자의 현실을 잊지 않고 더 나은 삶을 위해 노력해온 룰라 대통령의 뜻을 되새기겠다는 방침이다.

공동언론발표를 마친 두 사람은 포옹했다. 이어 룰라 대통령 제안으로 현장에 비치된 카메라를 향해 손가락 하트를 만들어 보이며 웃었다. 

이 대통령은 룰라 대통령의 올해 2월 국빈 방한 당시에도 룰라 대통령을 "나의 친구, 동지, 아미고(amigo)"라 칭하며 친근감을 표했다.

이 대통령은 룰라 대통령 부부 초청 국빈 만찬에서 "비슷한 삶의 궤적을 공유하고 있었기 때문에 룰라 대통령을 처음 만났을 때부터 마치 오랜 동지를, 또 친구를 만난 것처럼 참으로 반가웠다"고 했다.

pcjay@newspim.com

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29일부터 SK하닉 본주·ADR 전환 허용 [서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 오는 29일부터 SK하이닉스 미국주식예탁증서(ADR)와 SK하이닉스 국내 보통주(본주) 간 상호 전환이 허용된다. 그동안 차익거래가 막혀 유지됐던 국내 본주와 ADR 간 가격 차가 조정받을 수 있는 여건이 마련되는 것이다. 다만 시장에서는 전환이 시작되더라도 실제 차익거래는 제한적일 가능성이 크다는 분석이 나온다. ADR 발행 한도가 대부분 소진된 것으로 알려진 데다, 기존 ADR 투자자가 먼저 원주로 전환해야 새로운 ADR 발행이 가능하기 때문이다. 27일 금융투자업계에 따르면, 오는 29일 SK하이닉스 ADR 기초주식 1779만주가 국내 증시에 추가 상장된다. 이후 국내 SK하이닉스 원주를 ADR로, ADR을 다시 원주로 바꾸는 상호 전환이 허용된다. SK하이닉스.[이미지=로이터 뉴스핌] 2026.07.09 mj72284@newspim.com ADR은 미국 투자자가 달러로 국내 기업 주식을 거래할 수 있도록 만든 예탁증서다. 그동안은 국내 주식을 ADR로 바꾸거나 ADR을 본주로 교환할 수 없었기 때문에 두 시장의 가격이 크게 벌어져도 이를 이용한 차익거래는 불가능했다. 하지만 앞으로는 국내 시장에서 본주를 매입해 ADR로 전환한 뒤 미국 시장에서 매도하는 거래가 가능해지면서 양 시장 간 가격 차를 활용한 차익거래도 가능해진다. 반대로 ADR 가격이 낮아질 경우 ADR을 본주로 교환하는 거래도 가능하다. 본주와 ADR 간 전환이 원활하게 이뤄질 경우 국내에서는 원주 매수세가 유입되고, 미국에서는 ADR 공급이 늘어나면서 양 시장의 가격 차가 점진적으로 좁혀질 수 있다는 분석이 나온다. 그간 국내 본주와 미국 ADR의 주가 흐름은 계속 엇갈렸다. SK하이닉스 ADR이 미국 나스닥에 상장한 지난 10일부터 27일까지 SK하이닉스 본주는 218만원에서 181만6000원으로 16.69% 하락했다. 반면 ADR은 168.01달러에서 154.57달러로 8.0% 하락하는 데 그쳤다. 이 기간 국내 증시 변동성이 심화하면서 이른바 '삼전닉스' 레버리지 ETF에서 탈출해 서학개미로 전환한 개미 투자자들의 SK하이닉스 ADR 구매세도 상당하다. 한국예탁결제원에 따르면, SK하이닉스 ADR이 미국 나스닥에 상장한 지난 10일부터 27일까지 국내 투자자는 6억7555만달러(약 9900억원)를 순매수했다. 미국 주식 가운데 순매수 1위를 기록한 것이다. 서학개미의 행동에 제임스 매킨토시 월스트리트저널 선임 시장 칼럼니스트는 "2주 전 SK하이닉스 ADR이 상장된 이후 프리미엄은 16~51%까지 치솟았다"라며 "미국 투자자들은 한국 기업의 주식을 직접 거래해줄 증권사를 찾는 수고를 덜기 위해 엄청나게 높은 가격을 지불하고 있다"고 경고했다. 그는 "일반적인 ADR이라면 금요일에 나타난 29% 수준의 프리미엄은 헤지펀드들이 한국에서 주식을 사서 ADR로 바꾸는 동시에 미국에서 ADR을 공매도하게 만드는 요인"이라며 "하지만 본주를 ADR로 전환하는 것이 원천적으로 불가능하기 때문에 프리미엄이 더 커질 경우 투자자들은 큰 손실을 입을 수 있다"고 경고한 것이다. 시장에서도 본주와 ADR 간 실제 전환이 얼마나 이뤄질지를 관건으로 꼽고 있다. 핵심 변수는 ADR 발행 한도다. 본주를 ADR로 전환하려면 새로운 ADR을 발행해야 한다. 그러나 ADR은 정해진 발행 한도 내에서만 추가 발행이 가능하다. 현재는 상당수 한도가 이미 사용된 상태다. 또 기존 ADR 투자자가 본주 전환을 선택할 유인이 크지 않다는 점도 고려해야 한다. 현재 미국 시장에서는 ADR이 국내 본주보다 높은 가격에 거래되고 있기 때문에, 굳이 저평가된 원주로 교환할 이유가 많지 않다. 경기 이천시 SK하이닉스 본사의 모습 [사진 = 뉴스핌DB] 다만 일각에서는 시장 상황에 따라 시나리오는 달라질 수 있다고 보고 있다. 기존 ADR 투자자의 원주 전환이 예상보다 늘어나 발행 여력이 확보될 경우 국내 본주를 ADR로 전환하는 거래도 활발해질 수 있다. 이 경우 국내 본주 수요 증가와 함께 국내외 가격 차가 빠르게 축소될 가능성이 있다. 이정빈 신한투자증권 연구원은 "29일부터 본주와 ADR 간 상호전환 신청 절차가 시작되지만 실제 가격 괴리 조정 강도는 ADR 신규 발행 규모와 시장 수급에 따라 결정될 것"이라며 "전환 절차와 행정적 마찰이 존재하는 만큼 프리미엄이 즉시 축소되기는 쉽지 않다"고 분석했다. 그러면서 "ADR 프리미엄은 장기적으로 0으로 수렴하기보다 일정 수준 유지되는 특성이 있지만, 과도하게 확대된 구간에서는 축소될 가능성이 높다"며 "프리미엄이 조정되는 과정에서는 ADR 가격 하락보다 국내 본주 상승이 상당 부분을 차지할 가능성이 높다"고 전망했다. 정민희 아리스 연구원도 "ADR의 단기 강세는 상장 초기 공급이 제한된 상황에서 프리미엄이 반영된 결과일 수 있다"며 "장기적으로는 차익거래를 통해 ADR과 원주 가격이 점차 수렴하는 특징을 보일 것"이라고 내다봤다. 이어 "결국 주가 방향을 결정하는 것은 ADR 자체가 아니라 기업의 실적과 성장 모멘텀"이라며 "ADR 프리미엄보다 실적과 인공지능(AI) 메모리 시장 성장성이 중장기 주가를 좌우할 것"이라고 진단했다. plum@newspim.com 2026-07-28 06:00
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전국 곳곳 폭염…중부지방 소나기 [서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 화요일인 28일은 전국 곳곳에서 폭염이 이어지고 중부지방을 중심으로 곳에 따라 소나기가 내릴 전망이다. 기상청과 케이웨더에 따르면 이날 중부지방과 경북권은 구름이 많고, 그 밖의 남부지방과 제주도는 대체로 맑은 날씨를 보이겠다. 늦은 새벽부터 오후 사이 중부지방과 경북권에는 곳에 따라 소나기가 내리겠다. 화요일인 28일은 전국적인 무더위가 계속되겠다. 중부지방 중심으로 곳에 따라 소나기가 내려 돌풍과 천둥·번개에 유의해야겠다.[사진 = 뉴스핌DB] 예상 강수량은 서울·인천·경기 5~40㎜, 강원 내륙·산지 5~40㎜, 강원 동해안 5~20㎜다. 대전·세종·충남 내륙과 충북, 대구·경북은 5~40㎜다. 울릉도·독도에는 5~20㎜가 예상된다. 아침 최저 기온은 22∼26도로 예상된다. ▲서울 26도 ▲인천 25도 ▲수원 25도 ▲춘천 25도 ▲강릉 26도 ▲청주 26도 ▲대전 25도 ▲전주 26도 ▲광주 26도 ▲대구 25도 ▲부산 26도 ▲울산 25도 ▲제주 27도다. 낮 최고 기온은 31∼36도로 예보됐다. ▲서울 33도 ▲인천 32도 ▲수원 32도 ▲춘천 31도 ▲강릉 33도 ▲청주 33도 ▲대전 34도 ▲전주 34도 ▲광주 34도 ▲대구 35도 ▲부산 33도 ▲울산 36도 ▲제주 32도다. 바다의 물결은 동해·서해·남해 앞바다에서 0.5∼1.0m로 일겠다. 에어코리아에 따르면 이날 미세먼지의 농도는 전국이 '좋음'∼'보통'으로 예상된다. yuniya@newspim.com 2026-07-28 06:30

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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